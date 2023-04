Oficialios vakarienės metu Pietų Korėjos prezidentas sulaukė ovacijų: J. Bideno raginamas uždainavo „American Pie“

Yoon Suk-yeolas į JAV atvyko šešių dienų valstybinio vizito į Vašingtoną, kur trečiadienį su JAV prezidentu J. Bidenu aptarė Šiaurės Korėjos grėsmę ir veiksmus, jei ji panaudotų branduolinį ginklą.

Pietų Korėjos prezidentas užbaigė antrąją oficialią vakarienę su prezidentu J.Bidenu netikėtu 1971 m. hito pirmojo posmo atlikimu. JAV vadovas 62 metų Pietų Korėjos prezidentui pasakė, kad žino, jog „American Pie“ yra jo mėgstamiausia daina ir kad susirinkusieji norėtų išgirsti, kaip jis ją dainuoja.

„Mes žinome, kad viena mėgstamiausių tavo dainų – „American Pie“, – atsistojęs prieš publiką, pasakė J.Bidenas.

Pietų Korėjos prezidentas tai patvirtino ir teigė, kad ši daina dar mokykloje buvo viena mėgstamiausių.

„Praėjo nemažai laiko, bet...“ – atsakė Yoon Suk-yeolas ir paėmė į rankas mikrofoną.

„Net neįsivaizdavau, kad tu gali dainuoti“, – po pasirodymo Yoon Suk-yeolui pasakė nustebęs J.Bidenas.

Po to JAV prezidentas įteikė Yoon akustinę gitarą su D.McLeano parašu, kurią atsiuntė atlikėjas, pats negalėjęs atvykti į Baltuosius rūmus.

Vis dėlto tai ne pirmas kartas, kuomet Pietų Korėjos vadovas atskleidžia savo vokalinius sugebėjimus. Per 2021 m. rinkimų kampaniją jis pasirodė garsiojoje Pietų Korėjos televizijos laidoje „All the Butlers“ ir sužavėjo jos garsenybes atlikdamas Lee Seung-chul K-pop baladę „No one else“.

Parengta pagal „New York Post“ inf.