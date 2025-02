Iš O. Scholzo – kritika D. Trumpui: prabilo apie savanaudiškumą bei egoizmą

Šeštadienį publikuotame interviu Vokietijos žiniasklaidos kanalui „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) O. Scholzas kritikavo D. Trumpo siūlymą tolesnę karinę pagalbą Ukrainai susieti su galimybėmis naudotis šios šalies žaliavomis.

„Ukraina yra puolama ir (Vokietija) padeda, nesitikėdama už tai jokio atlygio. Toks turėtų būti visų požiūris“, – kalbėjo O. Scholzas, omenyje turėdamas Vokietijos karinę pagalbą nuo Rusijos besiginančiai Ukrainai.

Toks prašymas „būtų labai savanaudiškas, labai egoistiškas“ pasibaigus neoficialiam ES viršūnių susitikimui Briuselyje yra pasakęs O. Scholzas.

Be to, O. Scholzas pažėrė D. Trumpui kritikos ir dėl to, kad pastarasis grasina įvesti tarifus importui iš Europos Sąjungos.

„Pasaulio ekonomikai reikia mažiau, o ne daugiau prekybos barjerų“, – sakė kancleris. Jei prireiktų, „Europos Komisija būtų pasirengusi atsaką duoti per kelias valandas“, – pridūrė jis, pakartodamas panašius tą pačią savaitę Briuselyje pasakytus žodžius.

O. Scholzas sakė, kad toliau darys viską, ką galį, kad palaikytų gerus santykius su Vašingtonu, pabrėždamas, kad JAV yra svarbiausia Vokietijos sąjungininkė.

Tačiau, esant didžiausios ES ekonomikos kancleriu, jo darbas yra „nesilankstyti“ kai, pavyzdžiui, tokiai mažesnei šaliai, kaip Danija yra metamas iššūkis, D. Trumpui grasinant okupuoti jai priklausančią Grenlandiją.