Kanada oficialiai turi naują premjerą: prisaikdintas M. Carney

Valdančioji Liberalų partija didžiule balsų dauguma parėmė M. Carney, kad jis pakeistų Justiną Trudeau, tikėdamasi, kad jo patirtis vadovaujant dviem centriniams bankams istorinių krizių akivaizdoje nuramins kanadiečius, susiduriančius su galimai pražūtingu prekybos karu.

„Iš karto kibsime į darbus“, – prieš duodamas priesaiką žurnalistams sakė jis. Pirmasis ministrų kabineto posėdis bus surengtas po prisaikdinimo ceremonijos.

Diplomatiniai šaltiniai naujienų agentūrai AFP teigė, kad jis kitą savaitę vyks į pirmąją kelionę į užsienį kaip ministras pirmininkas ir lankysis Europoje.

M. Carney, kuriam sekmadienį sukanka 60 metų, yra politikos naujokas, kuris niekada nebuvo išrinktas į valstybines pareigas, tačiau jo kampanijų įgūdžiai netrukus bus išbandyti, kadangi Kanados po kelių savaičių greičiausiai laukia visuotiniai rinkimai.

Manoma, kad per rinkimus dominuos D. Trumpo keliamos grėsmės.

JAV prezidentas siekia spausti Kanadą, įvesdamas didžiulius importo muitus ir grasindamas pritaikyti tolesnius mokesčius bei kartu tvirtindamas, kad ši šalis esą negali gyvuoti savarankiškai ir ją turėtų aneksuoti Vašingtonas.

M. Carney, kuris per ceremoniją Otavoje buvo prisaikdintas 24-uoju Kanados premjeru, yra apibūdines D. Trumpo poziciją kaip rimčiausią iššūkį, su kuriuo Kanada susidūrė per ilgą laiką. „Viskas mano gyvenime paruošė mane šiai akimirkai“, – sekmadienį po pergalės Liberalų partijos vadovybės rinkimuose nurodė M. Carney’is.

Anksčiau jis dirbo investiciniame banke „Goldman Sachs“ ir per 2008–2009 m. finansų krizę ėjo Kanados banko valdytojo pareigas. Be to, su balsavimu dėl „Brexito“ susijusių neramumų akivaizdoje jis vadovavo Anglijos bankui.

Jis siekė pristatyti save kaip specialiai sukurtą vadovauti šaliai vykstant prekybos karui su Jungtinėmis Valstijomis, kurios anksčiau buvo artimiausios Kanados sąjungininkės, tačiau dabar tai yra šalis, kuria, pasak M. Carney, Kanada „nebegali pasitikėti“.