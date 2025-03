Per naujas Izraelio atakas prieš taikinius Gazos Ruože, palestiniečių duomenimis, žuvo 70 žmonių. Be to, yra dešimtys sužeistųjų, ketvirtadienį sakė „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos tarnybos atstovas, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.