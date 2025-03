„Esu labai dėkingas Rusijos specialiosioms tarnyboms, kurios mus visada remia kovoje su spalvotosiomis revoliucijomis, pirmiausia – informacija. Jos žino, koks pavojus pakibo virš Serbijos. Tarp mūsų labai gera komunikacija, ir aš labai dėkingas už tai“, – sakė vicepremjeras.

A.Vulinas priminė, kad Rusijos ir Serbijos specialiosios tarnybos oficialiai susitarė bendradarbiauti kovoje su spalvotosiomis revoliucijomis, ir šis susitarimas tebegalioja.

Serbijoje jau keturis mėnesius tęsiasi studentų ir opozicijos šalininkų protesto akcijos. Jos prasidėjo, kai lapkričio 1 d. Novi Sado geležinkelio stotyje sugriuvus stogui žuvo 15 žmonių. Kovo 15 d. Belgrade įvyko masinis mitingas, kuriame dalyvavo daugiau kaip šimtas tūkstančių žmonių.

Pasak prezidento Aleksandaro Vučičiaus, per protestus buvo sužeisti 56 žmonės, o 22 buvo sulaikyti dėl viešosios tvarkos trikdymo. Be to, buvo apgadinta apie šimtas traktorių, kuriais Serbijos lyderio šalininkai atvažiavo į sostinės centrą.