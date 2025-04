Į JAV pargabenus Lietuvoje žuvusių karių kūnus – jautrus artimųjų sprendimas

„Baltieji rūmai šiandien prašo gerbti privatumą ir dirbo ties korespondencija su šeimomis“, – teigė pareigūnas.

Atvykus į Doverio oro pajėgų bazę atliekamas „iškilmingas“ garbingas palaikų perdavimas, skirtas pagerbti tuos, kurie paaukojo savo gyvybes tarnaudami šaliai. Žiniasklaidai dalyvauti garbingo palaikų perdavimo ceremonijoje leidžiama tik gavus mirusiojo šeimos sutikimą. Šiuo atveju karių artimieji norėjo pasitikti Lietuvoje žuvusius savo šeimos narius privačiai.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas susilaukė aršios kritikos dėl to, kad praleido garbingą keturių amerikiečių karių perdavimą. Pranešta, kad vietoj to jis pasirinko stebėti golfą ir dalyvauti vakarienėje.

Pirmiausia apie tai, kad D. Trumpas ceremonijoje nedalyvaus pranešė „NBC News“. JAV prezidentas ketvirtadienį iš Baltųjų rūmų išvyko į savo Doralo kurortą Floridoje, o vėliau vakare vakarieniavo su „LIV Golf“ turo lyderiais.

Penktadienį Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt portalui „Newsweek“ patvirtino, kad „administracijai garbingame keturių drąsių JAV karių, tragiškai žuvusių per pratybas Lietuvoje, perdavime“ atstovaus JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas.

D. Trumpo viešame penktadienio tvarkaraštyje buvo nurodyta tik vakarienė jo klube „Mar-a-Lago“ Palm Biče 19.30 val. (2.30 val. Lietuvos laiku).

Tiesa, JAV prezidentai ne visada dalyvauja garbingame karių palaikų perdavime. Portalas „HuffPost“ 2020 m. rugsėjį pranešė, kad iš 96 garbingų perdavimų, įvykusių nuo pirmosios D. Trumpo kadencijos pradžios, D. Trumpas dalyvavo tik keturiuose.

Dalyvavimas garbingo perdavimo ceremonijoje taip pat buvo retas buvusio prezidento Joe Bideno valdymo laikotarpiu. Per savo kadenciją J. Bidenas dalyvavo dviejose tokiose ceremonijose – vienoje 2021 m. rugpjūtį, kai Kabulo oro uoste per sprogimą žuvo 13 JAV karių, ir kitoje 2024 m. vasarį, kai Jordanijoje per bepiločio orlaivio ataką žuvo trys kariai.

Kas yra garbingas palaikų perdavimas?

Kaip rašoma oficialioje JAV gynybos departamento interneto svetainėje, užsienyje žuvusių JAV karių repatriacija vykdoma labai oriai ir kruopščiai, užtikrinant, kad kiekvienas žuvęs didvyris būtų tinkamai pagerbtas. Šį iškilmingą procesą koordinuoja kelios karinės ir civilinės struktūros, kurių kiekviena yra pasiryžusi vykdyti tautos įsipareigojimus savo tarnybos nariams ir jų šeimoms.

Pradinės procedūros ir garbingas perdavimas

Kai užsienyje miršta JAV tarnybos narys, jo grąžinimo namo procesas pradedamas nedelsiant. Šiame etape pagrindinis vaidmuo tenka Ginkluotųjų pajėgų medicininės ekspertizės sistemai (AFMES), kuri atlieka teismo medicinos tyrimus ir užtikrina tikslų mirusiojo identifikavimą. Atlikus šias procedūras, žuvęs tarnybos narys paruošiamas pervežti atgal į Jungtines Valstijas.

Atvykus į Doverio oro pajėgų bazę Delavere, vyksta iškilmingas renginys, vadinamas „garbingu perdavimu“. Šią ceremoniją kruopščiai organizuoja Karinių oro pajėgų laidojimo operacijų tarnyba (AFMAO) ir ji yra oficialus palaikų perkėlimo iš orlaivio į laidojimo centrą momentas.

Dažnai šioje ceremonijoje dalyvauja šeimos nariai, kuriems padeda užjaučianti komanda, pasiryžusi padėti jiems šiuo sunkiu metu. Šią komandą sudaro dislokuoti aktyviosios tarnybos oro pajėgų nariai ir rezervistai, kurie teikia nuolatinę paramą, užtikrindami, kad šeimos niekada neliktų be priežiūros ir kad jų poreikiai ir prašymai būtų nedelsiant tenkinami.

Asmeninių daiktų tvarkymas

Lygiagrečiai su garbingu palaikų perdavimu Jungtinis asmeninių daiktų sandėlis (JPED) Doverio oro pajėgų bazėje tvarko mirusiojo asmeninius daiktus. Įkurtas po 2001 m. rugsėjo 11 d. išpuolių, JPED yra atsakingas už žuvusių tarnybos narių asmeninių daiktų priėmimą, inventorizavimą ir apsaugą.

Šiuos daiktus kruopščiai tvarko civilių, rangovų ir kariuomenės karo tribunolo pareigūnų komanda. Jie užtikrina, kad su kiekvienu daiktu būtų elgiamasi pagarbiai ir jis būtų grąžintas šeimai taip, kaip derėtų pagal tarnybos nario pasiaukojimą. Šis procesas apima kruopštų inventorizavimą, daiktų valymą, jei to pageidauja artimieji, ir bet kokios vyriausybei priklausančios įrangos pašalinimą. Tikslas – oriai ir pagarbiai suteikti šeimoms jų artimųjų asmeninius daiktus.

Parama šeimai ir ištekliai

Suprasdama šeimų patiriamą gilų sielvartą, kariuomenė teikia visapusiškas paramos paslaugas, rašoma JAV gynybos departamento interneto puslapyje. Garbingo palaikų perdavimo metu Doverio „Fisher House“ viešbutyje šeimoms nemokamai suteikiama nakvynė.

Šalia esančiame Žuvusiųjų šeimų centre ir Meditacijos paviljone įrengtos erdvės apmąstymams ir nusiraminimui. Šeimoms padeda speciali paramos komanda, įskaitant kapelionus ir psichikos sveikatos specialistus, užtikrinančius, kad šeimoms būtų suteikta reikiama priežiūra ir informacija šiuo sudėtingu laikotarpiu.

Kaip ir kur palaidojami žuvę JAV kariai

Kai užsienyje žūsta JAV tarnybos narys, jo palaikų pergabinimas namo būna iškilmingas ir struktūruotas, tačiau paskutinis etapas – laidotuvės – vyksta taip pat garbingai ir tiksliai. Šio proceso pagrindas – Karinių oro pajėgų laidojimo operacijų tarnyba Doverio karinių oro pajėgų bazėje Delavero valstijoje, kurioje yra vienintelis šalyje uosto morgas, skirtas grįžtantiems žuvusiems kariams.

Kur kariai palaidojami?

Kai palaikai paruošiami Doveryje, šeimos gali pasirinkti paskutinio poilsio vietą. Kai kurie žuvusieji laidojami vietinėse kapinėse netoli šeimos namų, o kiti – nacionalinėse kapinėse, pavyzdžiui, Arlingtono nacionalinėse kapinėse.

Arlingtono kapinėse dėl didelės paklausos ir ceremonijų grafiko perlaidojimas gali vėluoti savaitėmis ar net mėnesiais. AFMAO atsižvelgia į šiuos vėlavimus, taikydama konservavimo metodus, kurie užtikrina, kad palaikai išliktų nepažeisti iki palaidojimo.

Kaip vyksta laidojimo procesas

AFMAO morgo specialistai – licencijuoti laidojimo paslaugų teikėjai ir balzamuotojai – yra atsakingi už palaikų konservavimą, aprengimą ir paruošimą laidojimui arba kremavimui. Dėl nenuspėjamo laidojimo paslaugų teikimo laiko jie naudoja stipresnes balzamavimo chemines medžiagas nei įprasti laidojimo namai. Taip užtikrinamas ilgesnis kūno išsaugojimas, ypač kai laidotuvės atidedamos.

Kiekvienas žuvęs karys taip pat įvertinamas dėl galimybės jį apžiūrėti, o rekomendacija šeimai pateikiama atsižvelgiant į kūno būklę:

Galima apžiūrėti: nėra matomų sužalojimų.

Galima apžiūrėti identifikavimui: nedidelės veido traumos, šiek tiek pakitusi išvaizda.

Rekomenduojamas galvos apdangalas: galvos arba kaklo sužalojimai.

Viso kūno įvyniojimas: sunkus sužalojimas, kūno negalima apžiūrėti.

Tačiau net ir viso kūno įvyniojimo atveju šeimos vis tiek gali rinktis atvirą karsto ceremoniją.

Kada kariai palaidojami

Laidojimo terminai skiriasi. Kai kuriais atvejais laidojama per savaitę po repatriacijos. Kitais atvejais – ypač jei laidojama Arlingtone arba jei šeimos nariai yra užsienyje – tai gali užtrukti kelias savaites ar mėnesius. AFMAO taikomi patobulinti balzamavimo metodai užtikrina, kad palaikai būtų išsaugoti nepriklausomai nuo to, kada vyksta laidotuvės.

Tragedija pabradėje

Primename, kad Lietuvoje žuvusių JAV karių kūnai buvo rasti šią savaitę, kai valdžios institucijos iškasė jų šarvuotį iš pelkės Pabradės poligone. Kariai buvo identifikuoti kaip 28 metų Troy'us S. Knutsonas-Collinsas, 25 metų Jose Duenezas jaunesnysis, 25 metų Edvinas F. Franco ir 21 metų Dante Gogo Taitano.

Keturi kariai, priklausantys 3-iosios pėstininkų divizijos, 1-osios šarvuotosios brigados kovinei grupei, dalyvavo taktinėse pratybose, kai kovo 25 d. buvo pranešta apie jų dingimą. Kitą dieną jų transporto priemonė buvo rasta po vandeniu, o jį ištraukti prireikė kelių dienų.