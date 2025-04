Po D. Trumpo sprendimo dėl Pabradėje žuvusių JAV karių – nepatogus žurnalisto klausimas Baltuosiuose rūmuose

„Ar galite paaiškinti, kodėl praėjusią savaitę prezidentas į garbingą perdavimą nusprendė siųsti sekretorių (Pete'ą) Hegsethą, o ne dalyvauti pats?“ – Baltųjų rūmų žiniasklaidos brifinge žurnalistas paklausė K. Leavitt.

„Žinoma. Sekretorius P. Hegsethas ten buvo ir atstovavo administracijai, o prezidentas, kaip ir aš, pareiškė užuojautą šioms šeimoms iš šios tribūnos“, – trumpai atrėžė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė.

D. Trumpas susilaukė kritikos, kad užuot dalyvavęs garbingame Pabradės poligone žuvusių karių kūnų perdavime Jungtinėms Valstijoms pasirinko stebėti golfo varžybas ir vakarieniauti su golfo rėmėjais iš Saudo Arabijos Floridoje.

„Newsweek“ cituojamas advokatas Tristenas Snellas socialiniame tinkle „X“ rašė, kad D. Trumpas „palieka kritusius karius ir vietoj to eina žaisti golfo“.

Jis pridūrė: „Šį vakarą D. Trumpas turėjo susitikti su keturių žuvusių JAV karių šeimomis, kai jų karstai grįš iš Lietuvos, kur jie žuvo vykdydami misiją. Jis tai atšaukė. Vietoj to jis vakarieniavo su Saudo Arabijos golfo vadovais ir rėmėjais golfo turnyre viename iš savo kurortų.“

JAV kariuomenės veteranas ir tinklalaidės vedėjas Fredas Wellmanas platformoje „Bluesky“ rašė, kad D. Trumpas „nekenčia kariuomenės. Mes esame tik pakaitiniai daiktai“.

Buvęs Hillary Clinton vyresnysis patarėjas Zacas Petkanas tinkle „X“ rašė: „D. Trumpas atsisako vykti į Doverio oro pajėgų bazę susitikti su Lietuvoje žuvusių keturių JAV karių karstais. Vietoj to jis dalyvaus golfo vakarienės priėmime. Tačiau Lietuvos prezidentas rado laiko susitikti su mūsų karių karstais savo oro uoste.“

Tuo metu Demokratų strategas Matt McMcDermott savo „X“ pranešime klausė: „Kokia tikimybė, kad ‚ „Fox“, sukėlusi netikrą „skandalą“ apie tai, kad J. Bidenas garbingo perdavimo metu paprasčiausiai pasitikrino laikrodį, bent užsimins apie tai, kad D. Trumpas praleido šiandieninį garbingą perdavimą, kad galėtų žaisti golfą?“

Pažymėtina, kad JAV prezidentai ne visada dalyvauja garbingame karių palaikų perdavime. Portalas „HuffPost“ 2020 m. rugsėjį pranešė, kad iš 96 garbingų perdavimų, įvykusių nuo pirmosios D. Trumpo kadencijos pradžios, D. Trumpas dalyvavo tik keturiuose.

Dalyvavimas garbingo perdavimo ceremonijoje taip pat buvo retas buvusio prezidento Joe Bideno valdymo laikotarpiu. Per savo kadenciją J. Bidenas dalyvavo dviejose tokiose ceremonijose – vienoje 2021 m. rugpjūtį, kai Kabulo oro uoste per sprogimą žuvo 13 JAV karių, ir kitoje 2024 m. vasarį, kai Jordanijoje per bepiločio orlaivio ataką žuvo trys kariai.

JAV ambasadorė: nemanau, kad būtume galėję pargabenti savo karius namo be kritinės ir būtinos Lietuvos pagalbos

Antradienį Seime pagerbus pratybų Pabradėje metu žuvusius amerikiečių karius, JAV ambasadorė Lietuvoje Kara C. McDonald dėkojo šalies institucijoms ir visuomenei už paramą ir palaikymą visos gelbėjimo operacijos metu. Pasak diplomatės, pastarųjų dviejų savaičių metu išryškėjo JAV ir Lietuvos vienybė.

„Tai, kad įvyko prieš dvi savaites Pabradėje, buvo itin skaudu. Tačiau jaučiame didelį palengvėjimą, žinant, kad kariai buvo rasti ir kad jie grįžo į JAV žemę. Ir, svarbiausia, kad jų šeimos turi atsakymus. Ir dėl to labai noriu padėkoti Lietuvos institucijoms, visai visuomenei – už paramą, kurią matėme pastarąsias kelias savaites“, – antradienį Seime žurnalistams sakė JAV ambasadorė.

„Žinote, mačiau kaip įvykio vietoje ieškojome karių. Ir ką mačiau – mačiau vieną komandą. Nebuvo jokių atskirų tautybių, nebuvo skirtingų šalių vėliavų ant pečių. Visi dirbo kaip viena komanda. Tai aljansas, tai draugystė, tai partnerystė. Ir dėl to esame labai dėkingi. Nemanau, kad praėjusią savaitę mes būtume galėję pargabenti savo karius namo be kritinės ir būtinos Lietuvos pagalbos. Ir dėl to esu labai dėkinga ir noriu tai išsakyti savo vyriausybės vardu“, – kalbėjo K. C. McDonald.

Ji taip pat pabrėžė, jog JAV karių buvimas Lietuvoje yra itin svarbi atgrasymo politikos dalis.

„Misija, kurioje dalyvavo šie kariai ir kuri yra Pabradėje, yra ypatingai svarbi. Tai misija apie atgrasymą, tai misija apie pajėgumų kūrimą, galios kūrimą. Ir ką pamatėme per pastarąsias dvi savaites – tą galią. Matėme galią šioje vienybėje“, – dėstė ji, pažymėdama, jog Lietuva amerikiečių karius vertina ir traktuoja kaip savus.

„Stovime vieningi, stovime kartu. Ir Jungtinės Valstijos labai didžiuojasi galėdamos būti kartu su Lietuva. Ačiū labai už jūsų paramą“, – apibendrino ambasadorė.

Kaip primena naujienų agentūra ELTA, praėjusios savaitės ketvirtadienį prie Katedros aikštės išlydėti pratybų Pabradėje metu žuvę JAV kariai.

Daugiau nei prieš savaitę iš pelkės netoli Pabradės poligono buvo ištrauktas nuskendęs šarvuotis ir rasti dingę žuvusių JAV karių kūnai.

Keturi kariai su vikšrine mašina M88 „Hercules“ Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje dingo prieš dvi savaites.

Netrukus po pranešimo apie nelaimę buvo pradėta paieškos bei gelbėjimo operacija, prie kurios prisidėjo tiek Lietuvos, tiek JAV kariai, ugniagesiai gelbėtojai, Karinės oro pajėgos, pasieniečiai, sąjungininkai iš Lenkijos ir Estijos bei kiti pareigūnai ir ekspertai.

Lietuvos generalinė prokuratūra jau pradėjo ikiteisminį tyrimą karių mirties priežasčiai nustatyti.