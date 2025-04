D. Trumpas prabilo apie planuojamą susitikimą su V. Putinu

Žurnalistų paklaustas, ar D. Trumpas susitiks su V. Putinu Saudo Arabijoje per savo vizitą Artimuosiuose Rytuose gegužės 13–16 d., D. Trumpas atsakė: „Tai įmanoma, bet greičiausiai ne“.

„Manau, kad su juo susitiksime netrukus po to“, – pridūrė D. Trumpas, nepateikdamas konkretaus termino.

Nepaisant vykstančių derybų dėl paliaubų, D. Trumpas ir V. Putinas dar nėra tiesiogiai bendravę, jie bendrauja tik per savo pareigūnus. Paskutinis asmeninis D. Trumpo susitikimas su Rusijos vadovu įvyko per 2018 m. Helsinkio aukščiausiojo lygio susitikimą per pirmąją JAV prezidento kadenciją.

D. Trumpo patarėjai primygtinai reikalavo, kad pokalbis su V. Putinu įvyktų tik po to, kai Rusija sutiks nutraukti ugnį Ukrainoje. JAV specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas vėl turėtų susitikti su V. Putinu Maskvoje balandžio 25 d.

Anksčiau balandžio 23 d. D. Trumpas pareiškė, kad tiki, jog buvo pasiektas susitarimas tarp Rusijos ir Ukrainos, kuriuo siekiama nutraukti Rusijos karą.

„Manau, kad turime susitarimą su abiem, tikiuosi, kad jie tai padarys“, – sakė D. Trumpas žurnalistams Ovaliajame kabinete.

D. Trumpas ne kartą siūlė tarpininkauti sudarant taikos susitarimą tarp Ukrainos ir Rusijos su nuolaidomis, kurių Kyjivas nepateikė ant stalo. Pranešama, kad JAV svarsto galimybę pripažinti Rusijos kontrolę Kryme.

Ukraina jau sutiko su JAV siūlomomis visiškomis 30 dienų paliaubomis ir kovo 11 d. pareiškė, kad Kyjivas yra pasirengęs, jei Rusija taip pat sutiks su sąlygomis. Iki šiol Maskva atsisakė.

Balandžio 23 d. V. Zelenskis dar kartą patvirtino, kad Ukraina reikalauja „neatidėliotinų, visiškų ir besąlygiškų paliaubų“.

Parengta pagal „The Kyiv Independent“ inf.