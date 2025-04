Užsienio delegacijos renkasi Romoje: į popiežiaus Pranciškaus laidotuves išskrido ir D. Trumpas

Romoje jau nutūpė lėktuvai, atskraidinę JT generalinį sekretorių Antonio Guterresą, Europos Komisijos pirmininkę Ursulą von der Leyen, Europos Parlamento vadovę Robertą Mestolą, Moldovos prezidentę Mają Sandus, Norvegijos kronprincą Haakoną bei Liuksemburgo hercogą Henry‘į.

Romoje taip pat jau yra Kolumbijos, Žaliojo Kyšulio Respublikos, Seišelių, Latvijos, Kubos, Ekvadoro, Venesuelos, Salvadoro ir Peru delegacijos. Italijos sostinėje laukiama iš viso 170 delegacijų.

Romoje tuo tarpu vyksta pasirengimas didelei gedulo ceremonijai. Spėjama, kad į popiežiaus laidotuves susirinks šimtai tūkstančių žmonių. Ketinama sutankinti viešojo transporto tvarkaraščius. Į šv. Petro aikštę skubantiems piligrimams pradės savanoriai. Be to, imtasi griežčiausių saugumo priemonių. Pasak Italijos vidaus reikalų ministro Matteo Piantedosi, 170 delegacijų saugumu Romoje rūpinsis per 1 000 policininkų.

Manoma, kad į gedulo ceremoniją Romoje jau atvyko 320 tūkst. piligrimų.

Tikintieji Šv. Petro bazilikoje Romoje atsisveikinti su popiežiumi Pranciškumi galės dar iki penktadienio 19.00 val. Lietuvos laiku. Po to 21.00 val. karstas per iškilmingą ceremoniją bus uždarytas. Laidotuvės vyks šeštadienį.

D. Trumpas su žmona išskrido į popiežiaus laidotuves

JAV prezidentas Donaldas Trumpas išskrido į popiežiaus laidotuves Romoje. Tai pirmoji jo užsienio kelionė naują kadenciją. Vos dieną truksiančios kelionės metu jį lydi žmona Melania.

D. Trumpas išvyko penktadienį priešpiet (vietos laiku). Romą jis pasieks vėlų penktadienio vakarą. Baltųjų rūmų duomenimis, šeštadienį 11.00 val. Lietuvos laiku jis dalyvaus gedulo iškilmėse. Tačiau jau vidudienį planuojamas respublikono išvykimas į oro uostą.

Prieš išskrisdamas D. Trumpas sakė Romoje norįs susitikti su virtine užsienio šalių lyderių, galbūt ir su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Į popiežiaus laidotuves laukiama atvykstant aukštų svečių iš viso pasaulio. 88-erių Pranciškus Velykų pirmadienį mirė nuo insulto.

Pradžioje D. Trumpas planavo, kad pirmoji jo užsienio kelionė bus į Saudo Arabiją. Paprastai kadenciją pradėję JAV prezidentai lankosi Londone, sakė jis kovą. Tačiau jis esą pareiškęs Saudo Arabijai, kad vyks ten, jei šalis Jungtinėse Valstijose investuos trilijoną JAV dolerių.

Dalyvaus ir J. Bidenas

Buvęs Jungtinių Valstijų prezidentas Joe Bidenas ir buvusi pirmoji ponia Jill Biden šeštadienį dalyvaus popiežiaus Pranciškaus laidotuvėse, naujienų agentūrą AFP informavo jo biuras.

Teigiama, kad pora keliaus savarankiškai, o ne lėktuvu „Air Force One“ kartu su dabartiniu JAV prezidentu D. Trumpu, kuris taip pat dalyvaus laidotuvių ceremonijoje.

Vatikano duomenimis, iki šiol savo dalyvavimą patvirtino apie 50 valstybių vadovų ir 10 valdančių monarchų.

Uolus katalikas J. Bidenas dažnai reiškė savo prielankumą ir susižavėjimą argentiniečiu pontifiku. Jie buvo surengę kelis oficialius ir privačius susitikimus, o J. Bidenas savo kadencijos prezidento poste metu Ovaliajame kabinete laikė Pranciškaus nuotrauką.

Demokratas pačioje savo kadencijos pabaigoje sausio mėnesį planavo apsilankyti Vatikane, kad Katalikų Bažnyčios vadovui asmeniškai įteiktų aukščiausią Amerikos civilinį apdovanojimą – Laisvės medalį. Tačiau dėl smarkių gaisrų Los Andžele J. Bidenas šią kelionę turėjo atšaukti.

2005 m. tuometinis JAV prezidentas George’as W. Bushas į popiežiaus Jono Pauliaus II laidotuves kartu su savimi pasiėmė du savo pirmtakus – Billą Clintoną ir savo tėvą George’ą Bushą vyresnįjį.