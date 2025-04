„Titanike“ rašytas atvirlaiškis aukcione parduotas už keleriopai didesnę sumą nei buvo įvertintas

Sautamptone į laivą įlipęs istorikas plaukė atgal į JAV po atostogų Europoje. Atvirlaiškis pažymėtas pašto antspaudu iš Kvinstauno Airijoje – tai buvo paskutinysis „Titaniko“ sustojimas prieš jam pradedant kelionę per vandenyną.

A. Gracie‘is, kuris vėliau išgarsėjo savo knyga apie „Titaniko“ katastrofą „Tiesa apie „Titaniką“ („The Truth About The Titanic“), atvirlaiškyje rašė: „Tai puikus laivas, tačiau palauksiu savo kelionės pabaigos ir tik tada jį įvertinsiu“. Viltšyre įsikūrę aukcionų namai „Henry Aldridge and Son“ šiuos žodžius pavadino pranašiškais.

Po susidūrimo su ledkalniu A. Gracie‘is iššoko iš laivo ir išsigelbėjo įsitvėręs apvirtusios sulankstomos valties. Nors jis katastrofą išgyveno, tačiau 1912 m. gruodį, praėjus vos keliems mėnesiams po katastrofos, mirė nuo vėlyvų hipotemijos, kurią patyrė tragedijos naktį, padarinių.

„Titanikas“, kuriame buvo daugiau kaip 2 200 žmonių, 1912 m. balandžio 10 d. iš Pietų Anglijos Sautamptono uosto išplaukė į pirmąją savo kelionę – Niujorką. Jau praėjus kelioms dienoms neskęstančiu vadintas prabangus laineris rėžėsi į ledkalnį ir nuskendo. Žuvo daugiau kaip 1 500 žmonių.