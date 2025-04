Iberijos pusiasalyje – masinis elektros energijos tiekimo sutrikimas: milijonai liko be elektros

Portugalijoje oficialūs šaltiniai šalies žiniasklaidai pranešė, kad elektros energijos tiekimas sutriko visoje šalyje, panašūs pranešimai gaunami ir iš Ispanijos. Madrido tarptautinis Barachaso oro uostas liko be elektros energijos, be to, nukentėjo ir telekomunikacijos.

Andoros ir kai kurių su Ispanija besiribojančių Prancūzijos dalių gyventojai taip pat pranešė, kad nukentėjo nuo elektros energijos tiekimo sutrikimų.

Priežastis kol kas neaiški. Šalies žiniasklaida praneša apie Europos elektros tinklų problemas, kurios vis dėlto paveikė nacionalinius tinklus Pirėnų pusiasalyje.

Parengta pagal „Euronews“ inf.