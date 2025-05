Tūkstančiai karių, sraigtasparniai ir karinė technika: D. Trumpo gimtadieniui išlaidų JAV neskaičiuoja

Tuo pat metu „Fox News“ pranešė, kad paradui neabejotinai duotas leidimas ir jis įvyks birželio 14 d., per Jungtinių Valstijų kariuomenės 250-ąjį gimtadienį, taip pat per paties D. Trumpo gimtadienį, kai jam sukaks 79-eri.

Be aktyviosios tarnybos karių, parade dalyvaus rekonstruktoriai, įranga ir kita iš įvairių istorinių JAV konfliktų – nuo revoliucinio karo iki pilietinio karo, dviejų pasaulinių karų ir naujesnių konfliktų Vietname, Irake ir Afganistane, pranešė „Fox News“.

„Prezidentas planuoja istorinę armijos 250-ojo gimtadienio šventę, kurios metu bus pagerbtos nesavanaudiškų amerikiečių, rizikavusių viskuo dėl mūsų laisvės, kartos“, – sakė Baltųjų rūmų vidaus politikos tarybos direktorius Vince'as Haley.

AP gauti planavimo dokumentai yra datuoti balandžio 29 ir 30 d. ir nebuvo viešai paskelbti. Jie atspindi naujausią kariuomenės seniai planuojamos jubiliejinės šventės Nacionaliniame parke projektą ir naujai pridėtą elementą – didelį karinį paradą, kurio D. Trumpas jau seniai norėjo, bet dėl kurio vis dar diskutuojama.

Nors dokumentuose nepateikta jokių kainų apskaičiavimų, surengti tokio dydžio paradą tikriausiai kainuotų dešimtis milijonų dolerių. Išlaidos apimtų karinių transporto priemonių, įrangos, orlaivių ir karių iš visos šalies perkėlimą į Vašingtoną, taip pat poreikį pamaitinti ir apgyvendinti tūkstančius karių.

Didelės išlaidos sustabdė D. Trumpo siekį surengti paradą pirmosios kadencijos metu, o tankai ir kita sunkioji technika, kuri yra naujausių kariuomenės planų dalis, sukėlė miesto pareigūnų susirūpinimą dėl žalos keliams.

Paklaustas apie parado planus, kariuomenės atstovas Steve'as Warrenas ketvirtadienį sakė, kad jokie galutiniai sprendimai nepriimti.

Kitas kariuomenės atstovas spaudai pulkininkas Dave'as Butleris pridūrė, kad kariuomenė džiaugiasi savo jubiliejaus planais.

„Norime, kad tai taptų renginiu, kurį kartu su mumis galėtų švęsti visa tauta, – sakė D. Butleris. – Norime, kad amerikiečiai pažintų savo kariuomenę ir karius. Paradas gali tapti to dalimi, ir mes manome, kad tai bus puikus priedas prie to, ką jau esame suplanavę.“

Kiti su dokumentais susipažinę asmenys, kalbėję su anonimiškumo sąlyga, nes planai dar nebaigti, sakė, kad jie atspindi kariuomenės planus rengiantis bet kokiam Baltųjų rūmų pritarimui paradui. Baltieji rūmai iš karto neatsakė į prašymą pakomentuoti.

Oficialaus patvirtinimo dar nėra. Pastarosiomis savaitėmis planai buvo keičiami ir jų gali būti dar daugiau.

Ketvirtadienio vakarą socialiniame tinkle „Truth Social“ paskelbtame pranešime, kuriame nebuvo užsiminta apie birželio 14 d. planus, D. Trumpas rašė: „Mes vėl pradėsime švęsti savo pergales!“ Jis pažadėjo gegužės 8-ąją, dabar žinomą kaip Pergalės Europoje dieną, pervadinti „Antrojo pasaulinio karo pergalės diena“, o lapkričio 11-ąją, Veteranų dieną, pakeisti į „Pirmojo pasaulinio karo pergalės dieną“.

Į kariuomenės gimtadienio šventę, kuri rengiama jau daugiau nei metus, ketinta įtraukti ir kai kurią techniką bei karius. Šventės metu Nacionalinėje alėjoje turėjo būti surengta daugybė renginių ir parodų, įskaitant fitneso varžybas, laipiojimo sieną, šarvuočius, „Humvee“, sraigtasparnius ir kitą įrangą.

Tačiau paradas padidintų dalyvaujančios įrangos ir karių skaičių. Planuojama, kad parade žygiuotų net 6 300 karių, o likusieji būtų atsakingi už kitas užduotis ir paramą.

Planuose teigiama, kad parade būtų demonstruojama 250 metų kariuomenės tarnyba ir numatoma, kad jame dalyvautų kariai iš mažiausiai 11 korpusų ir divizijų visoje šalyje. Tarp jų galėtų būti „Stryker“ batalionas su dviem šarvuočių „Stryker“ kuopomis, tankų batalionas ir dvi tankų kuopos, pėstininkų batalionas su šarvuočiais „Bradley“, artilerijos transporto priemonės „Paladin“, haubicos ir pėstininkų transporto priemonės.

Dalyvaus septyni kariuomenės orkestrai ir „Auksinių riterių“ šuolis parašiutu. O dokumentuose nurodoma, kad tarp civilių dalyvių būtų istorinių transporto priemonių ir orlaivių bei du orkestrai, taip pat žmonės iš veteranų grupių, karo koledžų ir rekonstruktorių organizacijų.

Per savo pirmąją kadenciją D. Trumpas pasiūlė surengti paradą po to, kai 2017 m. pamatė tokį paradą Prancūzijoje per Bastilijos paėmimo dieną. D. Trumpas sakė, kad stebėjęs dvi valandas trukusią eiseną garsiaisiais Eliziejaus laukais, norėjo dar didingesnės eisenos Pensilvanijos alėjoje.

Šio plano galiausiai buvo atsisakyta dėl milžiniškų išlaidų – viena iš sąmatų buvo 92 mln. dolerių – ir kitų logistinių problemų. Be kita ko, tam prieštaravo miesto pareigūnai, kurie teigė, kad tankai ir kitos sunkiosios šarvuotos transporto priemonės gadins kelius.

Parengta pagal „The Guardian“ inf.