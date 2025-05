Rumunijos gyventojai renka naują prezidentą

Pirmajame rinkimų rate 2024 m. lapkritį netikėtai pirmąją vietą iškovojo kraštutinis dešinysis Kremliaus draugas Calinas Georgescu. Tačiau Konstitucinis teismas, be kita ko, dėl rinkimų kampanijos finansavimo pažeidimų rezultatus paskelbė negaliojančiais. Teismas, be to, uždraudė C. Giorgescu kandidatuoti dar kartą. Prokuratūra nuo vasario pabaigos vykdo tyrimą prieš jį.

Kas dabar pirmajame rate gali užimti antrąją vietą, anot apklausų, sunku prognozuoti. Manoma, kad šansų turi valdančiosios koalicijos kandidatas Crinas Antonescu, dešinysis liberalas Bukarešto meras Nicusoras Danas ir buvęs socialdemokratų premjeras Victoras Ponta.

Rinkimų favoritas G. Simonas yra pareiškęs, kad pergalės atveju sieks užtikrinti „teisingumą“ C. Georgescu. Jis neatmetė, jog siektų, kad šis taptų ministru pirmininku.

38-erių G. Simionas prieštarauja karinės pagalbos teikimui kaimyninei Ukrainai, kritikuoja ES vadovybę ir palaiko JAV prezidento Donaldo Trumpo judėjimą „Make America Great Again“ (liet. Padarykime Ameriką vėl didžią).

Analitikai yra sakę, kad G. Simiono pergalė gali kelti riziką, jog Rumunija taps izoliuota užsienyje, sumažės privačios investicijos ir bus destabilizuotas NATO rytinis flangas, nes atsiras dar viena trikdytoja, papildysianti Vengrijos ir Slovakijos gretas.