Po kalbų apie suprastėjusią R. Kadyrovo sveikatą – žinia apie ruošiamą įpėdinį Čečėnijoje

Gyvenimo būdo pokyčiai

Nuo vasario pradžios pasikeitė R. Kadyrovo gyvenimo būdas. Šaltinių teigimu, dabar jis reguliariai leidžia laiką privačioje klinikoje „Aymed“, o kartais gydytojų prižiūrimas jis ten net nakvoja.

Visų pirma Čečėnijos vadovas nuosavu automobiliu dažniausiai važinėja tik Grozne, o keliaudamas po respubliką turi naudotis greitosios pagalbos sraigtasparniu.

Vasario mėnesį R. Kadyrovas apsiribojo publikacijomis socialiniuose tinkluose, kurias prižiūrėjo jo spaudos tarnyba. Tuo pat metu vyriausybės vadovas Magomedas Daudovas perdavė savo reprezentacines funkcijas.

Be to, Čečėnijos vadovui teko praleisti net keletą prestižinių renginių, tokių kaip: Rusijos kultūros sostinės estafetės perdavimo Groznui ceremoniją bei forumą „Maža tėvynė – Rusijos stiprybė“.

Visų pirma jis nekreipė dėmesio į Čečėnijos Konstitucijos dienai skirtas iškilmes ir pirmą kartą per savo valdymo metus per vietos televiziją nepasakė kalbos per Eid al-Fitr šventę, kuria baigiasi musulmonams svarbus Ramadano laikotarpis.

Kas gali pakeisti R. Kadyrovą?

R. Kadyrovas iš viso turi 14 vaikų, iš kurių tik šeši yra sulaukę pilnametystės. Tik du iš jų šiuo metu atlieka svarbų vaidmenį jo ateities planuose:

26 metų jo Aišat Kadyrova bei sūnus 17-metis Adamas Kadyrovas.

Aišat buvo pirmasis R. Kadyrovo vaikas, kuris pradėjo verslą ir padarė karjerą valstybės tarnyboje. Po jos sekė kiti Čečėnijos lyderio vaikai. Tuo pat metu Aišat išlieka vienintelė, kuri, galima sakyti, sugebėjo save realizuoti kaip verslininkė, biurokratė ir regioninė politikė.

Tuo pat metu, pasak „Novaja Gazeta Europa“, R. Kadyrovas deda daug vilčių į Adamą, kuris Čečėnijoje vadinamas „jaunąja Ramzano kopija“.

Ypač svarbus signalas apie besikeičiančius R. Kadyrovo prioritetus buvo netikėtas jo dukters Aišat atsistatydinimas iš ministro pirmininko pavaduotojos pareigų. Ją pasekė kitos dvi Čečėnijos lyderio dukterys – Chutmat ir Chadyžat.

R. Kadyrovo planas

Kaip rašo „Novaja Gazeta Europa“, R. Kadyrovas negali pakeisti Rusijos konstitucijos, kuri neleidžia perduoti valdžios jo sūnums dėl jų jauno amžiaus.

2023 m., kai R. Kadyrovas dėl ligos pradėjo skaičiuoti likusį laiką gyventi, jis susidūrė su būsimos Čečėnijos struktūros klausimu. Būtent tada, pasak šaltinių, jo šeimoje ir artimiausioje aplinkoje pradėjo formuotis planas. Nuo 2025 m. vasario mėn. plano kontūrai tampa aiškesni. Apskritai R. Kadyrovo vyriausybė visada rėmėsi trimis ramsčiais:

1. Begaliniai ir nekontroliuojami federaliniai pinigai.

2. Visiškai pavaldžios ginkluotos struktūros, „kontroliuojančios“ Čečėnijos gyventojus.

3. Diktatoriaus Vladimiro Putino suteiktas imunitetas nuo baudžiamojo persekiojimo R. Kadyrovui ir jo aplinkai.

R. Kadyrovo tikslas – atkurti savo valdžios pagrindą. Tai reiškia, kad šeima kontroliuoja saugumo pajėgas, taip pat verslo turtą, apimantį visus Čečėnijos ekonomikos sektorius.

Kitas svarbus plano elementas – gauti asmenines Rusijos diktatoriaus garantijas savo vaikams. Be jų planas neturi jokių galimybių būti įgyvendintas, todėl Čečėnijos vadovas šių garantijų pradėjo siekti 2023 m., pristatydamas savo vaikus V. Putinui.

„Jei šis planas bus įgyvendintas, bet kuris asmuo, paskirtas į respublikos vadovo postą, kuris nėra iš šeimos, atsidurs tokioje situacijoje, kai jo reali valdžia bus apribota... Todėl jam teks skaitytis su tikraisiais valdžios Čečėnijoje turėtojais – R. Kadyrovo įpėdiniais ir už jų stovinčiais čečėnų klanais“, – rašo „Novaja gazeta Europa“.

R. Kadyrovo liga

2023 m. įvairūs šaltiniai, įskaitant Ukrainos vyriausiąją žvalgybos valdybą (GUR), pranešė, kad R. Kadyrovas yra „kritinės būklės“. Reaguodama į tai, Čečėnijos lyderio spaudos tarnyba paskelbė vaizdo įrašą, kuriame jis vaikšto parke, tačiau neaišku, kada jis buvo nufilmuotas.

Čečėnijos tinklaraštininkas ir disidentas Tumso Abdurachmanovas teigė, kad R. Kadyrovą kamuoja inkstų nepakankamumas ir kad „dializė jam nepadeda“.

Parengta pagal „RBC-Ukraine“ inf.