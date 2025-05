„Politico“: po V. Putino sprendimo – bausmė Rusijai

Albanijoje susitiks Jungtinės Karalystės (JK) premjeras Keiras Starmeris, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas.

Keli „Politico“ kalbinti Europos pareigūnai atskleidė, kad neformaliame žemyno lyderių susitikime daugiausia dėmesio bus skiriama drastiškam sankcijų Maskvai didinimui.

Pasak leidinio šaltinių, susitikime bus aptarti baudžiamieji muitai Rusijos importui. ES jau yra įvedusi nemažai sankcijų Maskvai nuo tada, kai ji pradėjo plataus masto invaziją 2022 m.

Visgi ES susilaikė nuo visiško prekybos embargo Rusijai. Muitų įvedimas anksčiau buvo svarstomas kaip galimybė apeiti Vengrijos pasipriešinimą sankcijoms.

Trečiadienį ES ambasadoriai susitarė dėl 17-ojo sankcijų Rusijai paketo, į kurį įtrauktas ir punktas apie beveik 200 vadinamojo šešėlinio laivyno laivų, naudojamų siekiant apeiti galiojančias sankcijas dėl naftos ir dujų eksporto.

Tiesioginės Kyjivo ir Maskvos derybos Turkijoje prasidėjo sumaištimi dėl to, kas atstovaus abi valstybes. Be to, buvo neaišku, ar derybos iš viso įvyks.

V. Zelenskis į Turkiją atvyko pasirengęs deryboms, tačiau V. Putinas atsisakė dalyvauti ir vietoj to atsiuntė žemesnio lygio delegaciją.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, kad būtų pasirengęs prisijungti prie aukšto lygio derybų Turkijoje, tačiau po to, kai buvo patvirtintas V. Putino nedalyvavimas, sudužo bet kokios proveržio viltys.

„Klausykite, nieko nebus, kol Putinas ir aš nesusitiksime“, – sakė jis lėktuve „Air Force One“.

Prieš ketvirtadienio derybas vienas aukšto rango JK pareigūnas perspėjo, kad, jei jos nebus sėkmingos, pokalbiai greičiausiai „suksis apie sankcijas ir apie tai, kaip galime suvienyti šalis, kad būtų pradėtos taikyti griežtesnės sankcijos, apie kurias buvo užsiminta šeštadienį Kyjive“.

Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos vadovai šeštadienį pagrasino taikyti daugybę sankcijų, jei Rusija atsisakys „visiškai ir besąlygiškai nutraukti ugnį“.

„Prezidentas Putinas slepiasi“, – sakė E. Macrono padėjėjas prieš Kremliui patvirtinant, kad Rusijos vadovas nevyks į Turkiją.

Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Noëlis Barrot sakė, kad europiečiai ir amerikiečiai turi „žengti toliau“ ir „uždusinti“ Rusijos ekonomiką, kad priverstų V. Putiną nutraukti karą Ukrainoje.

„Turime pasirengti įvesti niokojančias sankcijas, kurios galėtų galutinai uždusinti Rusijos ekonomiką“, – sakė jis trečiadienį Prancūzijos transliuotojui BFMTV.

Pasak ES pareigūno, siekį įvesti naujas sankcijas įkvėpė respublikonų senatorius Lindsey Grahamas, kuris pasiūlė Rusijos eksportui taikyti 500 proc. tarifus, jei V. Putinas nenutrauks išpuolių prieš Ukrainą.

„Mes paėmėme įkvėpimo iš jo pasiūlymo masto“, – sakė pareigūnas.