TATENA vadovas įspėja dėl smūgio Irano branduoliniams objektams

Puolimas tik „sustiprintų Irano ryžtą siekti branduolinio ginklo arba pasitraukti iš branduolinio susitarimo“, sakė R. Grossis leidiniui „Jerusalem Post“. Jis pridūrė taip kalbąs, nes taip jam sakę iraniečiai.

TATENA vadovas paragino Teheraną skaidrinti savo branduolinę programą. Iranas tikina, kad jo branduolinė programa skirta tik civiliniams tikslams. Tuo tarpu Vakarų vyriausybės būgštauja, kad Irano vadovybė siekia pasigaminti branduolinį ginklą.

Nuo tada, kai Iranas nutraukė bendradarbiavimą su TATENA, trūksta žinių apie branduolinės programos pažangą, sakė R. Grossis.

Tuo tarpu JAV ir Iranas paskelbė, kad ketina tęsti derybas Omane dėl branduolinio susitarimo. Tačiau nėra aišku, kada tiksliai jos įvyks. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienio vakarą kaip datą įvardijo ateinantį ketvirtadienį, tačiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmaeilas Baghaei kalbėjo apie sekmadienį. D. Trumpas, be to, pareiškė, kad pagrindinė kliūtis išlieka urano sodrinimas. „Jie nenori atsisakyti to, ko turi atsisakyti“, – teigė jis.

Grįžęs į Baltuosius rūmus, JAV prezidentas Donaldas Trumpas spaudžia Iraną pasirašyti naują branduolinį susitarimą. Jis kartu grasina šaliai kariniais veiksmais, jei derybos žlugs.

Nuo balandžio JAV ir Iranas derasi dėl galimo naujo branduolinio susitarimo.