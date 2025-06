Tęsiantis neramumams, Šiaurės Airijos policija kritikuoja neapykantos pakurstytą minios valdžią

Neramumai kilo po to, kai buvo sulaikyti du paaugliai, kaltinami pasikėsinę išprievartauti jauną mergaitę. Šie jaunuoliai pirmadienį pasirodė teisme, kur paprašė rumunų kalbos vertėjo.

Antrąją riaušių naktį Balimenos mieste, esančiame maždaug už 48 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Belfasto, ir kitose vietose buvo sulaikyti šeši žmonės.

„Pastarąsias dvi naktis Balimenoje stebėtas beprasmiškas smurtas kelia didelį susirūpinimą ir yra visiškai nepriimtinas, – pareiškė policijos viršininkas Jonas Boutcheris.

„Neapykantos pakurstyti veiksmai ir minios valdžia tik griauna mūsų visuomenės struktūrą – tai nieko nesprendžia ir niekam netarnauja“, – pridūrė jis.

Policija nepatvirtina dviejų sulaikytų paauglių tautybės, tačiau pirmadienį, be kita ko, atakuotos vietos, kuriose gyvena rumunų migrantai. Ugnis apgadino keturis namus, be to, riaušininkai daužė namų ir įmonių langus ir duris.

„Policijos pareigūnai keletą valandų buvo nuolat puolami, jų kryptimi buvo mesta daugybė benzininių bombų, mūro luitų, plytų ir fejerverkų“, – pareiškime pridūrė Šiaurės Airijos policijos tarnyba.

Kai kuriems iš 17 sužeistų pareigūnų prireikė gydymo ligoninėje.

Įtampa Balimenoje, kurioje gyvena daug migrantų, antradienį išliko didelė. Gyventojai scenas vadino „bauginančiomis“ ir agentūrai AFP sakė, kad jose dalyvaujantys asmenys taikosi į „užsieniečius“.

Policijos viršininko padėjėjas Ryanas Hendersonas antradienį tvirtino, kad smurtas „akivaizdžiai buvo pagrįstas rasistiniais motyvais ir nukreiptas prieš mūsų etninių mažumų bendruomenę ir policiją“.