Tragedija Jungtinėje Karalystėje: dovana 4 vaikų motinai baigėsi žūtimi

Belindos partneris Scottas Armstrongas pasakojo, kad nusipirko šuolį su instruktoriumi kaip dovaną savo mylimajai – tikrajai adrenalino entuziastei.

„Belinda buvo visas mano pasaulis. Ji buvo nepaprastai gera ir dosni, visada padėdavo kitiems. Mano devynmetis sūnus neseniai persikėlė pas mus gyventi, o ji jį priėmė išskėstomis rankomis. Kaip padėką nusprendžiau jai padovanoti šuolį parašiutu. Ji buvo visiškai sužavėta šia idėja“, – pasakojo vyras.

Iš pradžių planuota, kad Belinda šoks iš 2 kilometrų aukščio, tačiau paskutinę akimirką ji pasirinko 4,5 kilometrų aukštį, ir Scottas sutiko sumokėti už tai papildomai. Jie buvo paskutinė grupė tą dieną, pakilusi į orą.

„Žiūrėjau per žiūronus, kai visi pradėjo savo šuolius. Pastebėjau, kad vienas parašiutas neatsidarė. Panikavau. Jie dingo iš akiračio. Su sūnumi šokome į automobilį ir per laukus pasileidome jų ieškoti. Radome Belindą ir instruktorių gulint kartu – abu aiškiai jau buvo žuvę. Tai buvo siaubingas vaizdas. Labai jos ilgiuosi. Esu visiškai pasimetęs be jos. Ji reiškė viską mums visiems. Niekada jos nepamiršime“, – širdgėlą liejo vyras.

Belinda turėjo tris suaugusius sūnus ir paauglę dukrą, taip pat buvo dviejų anūkų močiutė.

„Ji buvo nesavanaudiška moteris, visada siekė gero kitiems, ypač artimiesiems. Jos labai trūks, ji paliks neišdildomą pėdsaką visų sutiktų žmonių gyvenime“, – po tragedijos kalbėjo jos vyriausias sūnus Connoras Bowlesas.

Šeima taip pat paprašė privatumo šiuo sunkiu laikotarpiu: „Norime gedėti ir prisiminti mamą taip, kaip ji to nusipelnė. Dėkojame policijai ir tyrėjams už pagalbą ir paramą, kuri jau buvo suteikta.“

Devono ir Kornvalio policija patvirtino, kad abu žmonės žuvo vietoje: „Gavus pranešimą apie susirūpinimą dėl dviejų žmonių, paaiškėjo, kad tai – parašiutininkai. Jie buvo rasti mirę įvykio vietoje. Apie įvykį informuotos jų šeimos. Vietoje dirba tyrėjai, vyksta išsamus aplinkybių tyrimas.“