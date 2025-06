Lenkijos teismas aptiko per prezidento rinkimus atiduotų balsų skaičiavimo klaidas

Rinkimų komisijai paskelbus oficialius birželį vykusių prezidento rinkimų rezultatus, pasirodė pranešimų apie balsavimo pažeidimus. Lenkijai rengiantis K. Nawrockio inauguracijai, numatytai rugpjūčio 6 d., Aukščiausiasis Teismas pranešė jau gavęs maždaug 30 tūkst. skundų – kur kas daugiau nei po 2020 m. prezidento rinkimų, kai jų buvo gauta 5 800.

Lenkijos prokuratūra trečiadienį paskelbė, kad viena balsavimo apylinkė klaidingai priskyrė Varšuvos merui, centristui ir valdančiosios Piliečių koalicijos kandidatui Rafalui Trzaskowskiui atiduotus balsus dešiniųjų opozicinės partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) remiamam konservatoriui Karoliui Nawrockiui.

Kitu atveju 160 balsų, atiduotų už R. Trzaskowskį, buvo įdėti į užantspauduotą K. Nawrockiui priskirtų balsų paketą ir vėliau klaidingai įrašyti į oficialų rinkimų protokolą. Šios balsų skaičiavimo komisijų klaidos aptiktos dviejose Bielsko-Bialos rinkimų apylinkėse Pietų Lenkijoje.

Perskaičiavime dalyvavęs prokuroras patvirtino, kad klaidos gali būti nusikalstamos. Dabar bylos medžiaga bus išsiųsta Katovicų apygardos prokuratūrai, kuri nuspręs, ar pradėti oficialų tyrimą.

Nors atrodo, kad ginčijamų balsų peržiūra neturi įtakos bendram rinkimų rezultatui, aptiktos klaidos sukėlė visuomenės susirūpinimą dėl balsavimo skaidrumo. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas apie tai kalbėjo trečiadienį, po Nacionalinės saugumo tarybos posėdžio, kuriame dalyvavo kadenciją baigiantis prezidentas Andrzejus Duda ir išrinktasis prezidentas K. Nawrockis.

D. Tuskas pareiškė sutinkantis su oficialiais rezultatais, tačiau viešasis interesas reikalauja garantuoti, kad nekiltų jokių abejonių. Jis sakė, kad negalima leisti, jog vien dėl to, kad esama įtarimų, rinkimai būtų paskelbti negaliojančiais ir būtų reikalaujama juos pakartoti. Piliečiai turi pasitikėti, kad kiekvienas balsas buvo įskaitytas teisingai, to reikia norint išlaikyti pasitikėjimą demokratinėmis Lenkijos institucijomis, sakė D. Tuskas ir pridūrė paraginęs A. Dudą ir K. Nawrockį palaikyti visišką skaidrumą ir leisti teismams be trukdžių atlikti savo darbą.

Nors rinkimų pagrįstumą turi įvertinti Aukščiausiasis Teismas, pati institucija susiduria su iššūkiais. Nuo patikrinimų turi būti nušalinti visi Drausmės kolegijos, Europos Sąjungos lygiu sulaukusios kaltinimų, kad yra politizuota ir nesuderinama su ES teisinės valstybės standartais, teisėjai.