Iranas surengs nukautų aukšto rango kariuomenės ir branduolinės energetikos veikėjų laidotuves

Ceremonija prasidės 8 val. vietos (7.30 val. Lietuvos) laiku Revoliucijos aikštėje Teherano centre, o po to vyks laidotuvių procesija į Laisvės aikštę, esančią maždaug už 11 kilometrų. „Ten bus surengta trumpa ceremonija, tada kankinių procesijos pajudės link Laisvės aikštės“, – penktadienį per televiziją transliuotame interviu pareiškė Teherano Islamo plėtros koordinavimo tarybos vadovas Mohsenas Mahmoudi.

„Rytoj bus istorinė diena islamiškajam Iranui ir revoliucijai“, – pridūrė jis.

Tarp žuvusiųjų – generolas Mohammadas Bagheri, kuris buvo Irano Revoliucinės gvardijos generolas majoras ir antrasis pagal rangą ginkluotųjų pajėgų vadas po aukščiausiojo lyderio ajatolos Ali Khamenei. Jis bus palaidotas kartu su savo žmona ir dukra, visi jie žuvo per Izraelio ataką.

Per atakas taip pat žuvęs branduolinės energetikos mokslininkas Mohammadas Mehdi Tehranchi bus palaidotas kartu su savo sutuoktine. Pranešama, kad per laidotuvių ceremoniją, be kita ko, bus pagerbtos keturios moterys ir keturi vaikai.

Karas įsiplieskė birželio 13 d., kai Izraelis inicijavo smūgius, kuriais, pasak jo, buvo siekiama užkirsti kelią Iranui pasigaminti branduolinį ginklą, tačiau Teheranas tokius kaltinimus neigia. Vietos žiniasklaidos duomenimis, per Izraelio smūgius žuvo mažiausiai 30 aukšto rango Irano Revoliucinės gvardijos vadų, įskaitant vyriausiąjį vadą Hosseiną Salamį ir kosmoso pajėgų vadovą Amiralį Hajizadeh, kuris prižiūrėjo šalies balistinių raketų programą.

Kol kas nėra jokių ženklų, kad A. Khamenei dalyvaus šeštadienį vyksiančiose laidotuvėse. Jis anksčiau yra dalyvavęs ceremonijose, skirtose aukšto rango Irano pareigūnams, įskaitant velionį prezidentą Ebrahimą Raisį, kuris pernai žuvo per sraigtasparnio katastrofą.

Irano sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad per Izraelio atakas žuvo mažiausiai 627 civiliai, o dar beveik 4 900 buvo sužeisti. Pasak Izraelio valdžios institucijų, per Irano smūgius Izraeliui gyvybės taip pat neteko 28 žmonės.