Žinoma, kad telkinys yra netoli Ševčenkos kaimo. Jis buvo užfiksuotas prieš kelias dienas.

„Nors telkinys palyginti nedidelis – užima vos apie 40 hektarų – pramonės analitikai jį laikė vienu vertingiausių Ukrainoje dėl didelės ličio – mineralo, reikalingo pažangių technologijų, pavyzdžiui, elektros baterijų, gamybai, – koncentracijos. Jungtinės Valstijos pripažino, kad litis yra labai svarbus jų ekonomikai ir nacionaliniam saugumui“, – pažymima straipsnyje.

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija visų pirma norėjo gauti prieigą prie didžiulių Ukrainos ličio atsargų, kurios yra vienos didžiausių Europoje. Šiuo tikslu Ukraina ir JAV pasirašė istorinį susitarimą, pagal kurį amerikiečiams suteikiama prieiga prie šalies naudingųjų iškasenų.

Pagrindinė problema

Tačiau Ševčenkos telkinio okupacija išryškina pagrindinę šio susitarimo problemą, t. y. kuo daugiau teritorijų Ukrainoje užgrobia Rusijos kariai, tuo mažiau išteklių Kyjivas gali pateikti Vašingtonui.

„Jei Rusijos kariai žengs toliau, užims daugiau teritorijos, jie kontroliuos vis daugiau naudingųjų iškasenų telkinių. Tai yra šio susitarimo problema“, – sakė Michailas Žernovas, JAV bendrovės „Critical Metals Corp“, kuri anksčiau turėjo licenciją eksploatuoti Ševčenkos telkinį, direktorius.

Tuo pat metu Ukrainos ekonomikos ministrė Julija Svyrydenko pažymėjo, kad šis telkinys galėjo tapti pirmuoju pagal susitarimą pradėtu projektu. Nepaisant telkinio praradimo, susidomėjimą juo jau pareiškė keli investuotojai, tarp jų Critical Metals Corp.

Tačiau pramonės analitikai teigia, kad susitarimui kyla daug kliūčių, įskaitant sudėtingas licencijavimo procedūras ir pasenusius geologinius tyrimus, kurie užgožia tikrąją Ukrainos žemės gelmių vertę.

Rusijos pažangos grėsmė Ukrainos naudingųjų iškasenų ištekliams

Kaip rašo NYT, didžiausias iššūkis Ukrainai yra besitęsiantis Rusijos puolimas mūšio lauke.

„Tai, kad Rusija yra okupavusi maždaug penktadalį Ukrainos teritorijos, reiškia, kad ji jau kontroliuoja daugybę titano, mangano ir kitų svarbių naudingųjų iškasenų telkinių, rodo Vašingtone įsikūrusios tyrimų grupės Karo tyrimų instituto žemėlapis. Rusijos pajėgos taip pat sunaikino arba užgrobė kai kurias didžiausias Ukrainos anglies kasyklas“, – primenama straipsnyje.

Be to, Rusijos okupantai per savo puolimą artėja prie naujų titano ir kitų žaliavų, pavyzdžiui, urano, telkinių.

Leidinyje pabrėžiama, kad Ukraina turi dar du didelius ličio telkinius, kurie yra centrinėje šalies dalyje. Tačiau Ševčenkos telkinys išsiskyrė rūdos, kurią daugiausia sudaro spodumenas, kokybe. Tai mineralas, turintis didelį ličio kiekį.

Tuo pat metu okupacinės valdžios institucijos jau nusitaikė į šį ličio telkinį. Visų pirma vadinamasis nepripažintos „DLR“ vicepremjeras Vladimiras Ježikovas pareiškė, kad Ševčenkos telkiniu susidomėjo Rusijos valstybinės branduolinės energetikos milžinės „Rosatom“ kasybos padalinys.

„Mes suprantame, kad šis telkinys yra labai svarbus ateities ekonomikos elementas ir turi didelį potencialą. Šis telkinys tikrai ras licencijos turėtoją. Neabejotinai bus investuojama ir bus vykdoma ličio gamyba“, – sakė jis propagandinei žiniasklaidai.

Parengta pagal UNIAN inf.