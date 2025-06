K. Starmeris: užsienio reikalai atitraukė mane nuo maišto dėl socialinio aprūpinimo

Jis taip pat sakė, kad prisiima atsakomybę už savo sprendimus ir mano, kad kaip vadovas turėtų „atsakyti“ už nesėkmes.

Ministras pirmininkas teigė, kad pastarosiomis dvejomis savaitėmis didžiąją dalį savo laiko skyrė Didžiojo septyneto ir NATO viršūnių susitikimams bei didėjančiai įtampai Viduriniuose Rytuose.

Jis sakė, kad visą savaitgalį buvo „labai susitelkęs“ į tai, kas vyksta NATO ir Viduriniuose Rytuose, o ketvirtadienį „visą dėmesį skyrė“ socialinio aprūpinimo įstatymo projektui.

Jis ėmė teisinti galutinį sprendimą, kurį teko radikaliai pakeisti po to, kai daugiau nei 100 parlamento narių pamėgino priimti pakeitimą, kuriuo būtų stabdomas teisės akto priėmimas.

„Teisingai išspręsti šį klausimą yra svarbiau nei tęsti darbą su paketu, kuris nebūtinai padės pasiekti norimą rezultatą“, – duodamas interviu dienraščiui „The Sunday Times“ sakė K. Starmeris.

Jis teigė, kad sprendimus priėmė jis pats, sakydamas, kad „prisiimu už juos atsakomybę“.

Buvo pranešta, kad maištaujantys parlamentarai kaltę dėl vyriausybės nuostatų suvertė K. Starmerio kanceliarijos vadovui Morganui McSweeney‘iui.

K. Starmeris kalbėjo: „Mano, kaip vadovo, taisyklė yra tokia: kai viskas gerai, nusipelnai ovacijų, kai nei – lieki atsakingas.

Aš prisiimu atsakomybę už visus šios vyriausybės priimtus sprendimus. Nekalbu apie kanceliariją ir norėčiau, kad ir kiti to nedarytų.“

Ministrai tikėjosi, kad reformos padės į darbo rinką sugrįžti didesniam žmonių skaičiui bei per metus sutaupyti iki 5 mlrd. svarų sterlingų, tačiau dabar dėl padarytų nuolaidų kanclerei Rachel Reeves pinigų reikės ieškoti kitur, be to, rudenį gali būti padidinti mokesčiai.

Šeštadienį ministras pirmininkas Velso leiboristų konferencijoje pareiškė, kad „sugedusi“ socialinio aprūpinimo sistema turi būti sutvarkyta „pagal leiboristus“.

Jo žodžiais tariant: „Negalime iš pažeidžiamų žmonių atimti jų saugos tinklo ir to nedarysime, tačiau taip pat negalime leisti, kad jame įkliūtų tie, kurie gali ir nori dirbti“.

Po to, kai K. Starmeris atsisakė savo planų, Konservatorių partijos lyderė Kemi Badenoch ketina išsakyti nuomonę, kad K. Starmeris „nesugeba laikytis sprendimo“.

Kitą savaitę Konservatorių partijos pirmininkė savo kalboje ketina pasakyti, kad reformos būtų leidusios tik „kukliai sumažinti didėjančias socialinio aprūpinimo išlaidas“, tačiau ministras pirmininkas buvo „per silpnas, kad laikytųsi linijos“.

Pirminiame vyriausybės socialinio aprūpinimo priemonių pakete buvo apribota teisė gauti invalidumo išmoką, taip pat sumažintas su sveikata susijęs universaliojo kredito elementas.

Pirmiau priimtu sprendimu, kuris buvo vertinamas kaip bandymas išvengti pasipriešinimo, dabartiniams paramos gavėjams turėjo būti suteiktas 13 savaičių laikotarpis, kuriuo jie galėtų palaipsniui pasitraukti iš finansinės paramos programos.

Invalidumo išmokų mokėjimo pakeitimai įsigalios 2026 m. lapkritį ir bus taikomi tik naujiems pareiškėjams, o visų esamų su sveikata susijusio universaliojo kredito elemento gavėjų pajamos bus realiai apsaugotos.

Vien su invalidumo išmokomis susijusiomis lengvatomis šiuo metu naudojasi maždaug 370 000 jas gaunančių asmenų, kurie atlikus pakartotinį įvertinimą būtų jų netekę.

Šeštadienį paskelbti apklausos rezultatai rodo, kad daugiau nei pusė rinkėjų mano, jog beveik prieš metus dirbti pradėję leiboristai per tą laiką ypatingų rezultatų nepasiekė.

Bendrovės „Opinium“ atlikta apklausa parodė, kad 54 proc. respondentų mano, jog leiboristai dirbo blogiau nei tikėtasi, ir tik 18 proc. mano, kad partijos darbo rezultatai pranoko lūkesčius.