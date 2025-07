Italijos premjerė: per Izraelio smūgius pataikyta į vienintelę Gazos Ruožo katalikų bažnyčią

„Per Izraelio smūgius Gazos Ruože taip pat buvo pataikyta į Šventosios Šeimos bažnyčią“, – pareiškime tvirtino G. Meloni ir kartu pasmerkė „nepriimtinus“ išpuolius prieš civilius gyventojus.

Jeruzalės lotynų patriarchatas savo ruožtu nurodė, kad ketvirtadienį per smūgį į bažnyčią buvo sužaloti keli žmonės, tarp jų – parapijos kunigas; be to, buvo padaryta žalos pastatui.

„Šį rytą per antpuolį buvo smogta į Šventosios Šeimos bažnyčią Gazos Ruože. Sužeisti keli žmonės, įskaitant parapijos kunigą Gabrielį Romanelli. Šiuo metu nėra patvirtintų mirties atvejų“, – pareiškime teigė lotynų patriarchatas.

Naujienų agentūrai AFP susisiekus su Izraelio kariuomene, ši pareiškė, kad „tiria“ šį įvykį.