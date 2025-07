Pranešama, kad į ligoninę išvežtas vienas asmuo su šautinėmis žaizdomis. Be to, nesunkiai susižalojo per incidentą parkritusi vyresnio amžiaus moteris.

„Tveita“ yra vienas iš 15 didžiausių Oslo prekybos centrų. Jis yra už kelių kilometrų į rytus nuo Norvegijos sostinės centro Alnos rajone.