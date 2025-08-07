„Bloomberg“: D. Trumpas pranešė sąjungininkams, kaip atrodytų susitarimas su V. Putinu

Vakar D. Trumpas pareiškė, kad yra „labai didelė tikimybė“ artimiausiu metu susitikti su V. Putinu ir V. Zelenskiu.
Pasak kelių su šiuo klausimu susipažinusių asmenų, D. Trumpas vakar per pokalbį telefonu su Europos lyderiais teigiamai kalbėjo apie paliaubų Ukrainoje galimybę. Jis taip pat užsiminė, kad V. Putinas būtų atviras taikos deryboms, jei į jas būtų įtrauktas apsikeitimas teritorijomis, sakė šie žmonės.
Ką tiksliai reiškia „teritorijos mainai“, nenurodoma.
Šiame kontekste agentūra „Bloomberg“ primena, kad V. Putinas anksčiau pareiškė pretenzijas į Ukrainos Krymo pusiasalį, taip pat į rytines ir pietines Ukrainos sritis – Donecko, Luhansko, Zaporižios ir Chersono.
„Anksčiau JAV siūlė pripažinti Krymą rusišku kaip bet kokio susitarimo dalį ir faktiškai perduoti kitų Rusijos okupuotų Ukrainos regionų dalių kontrolę. Pagal šiuos ankstesnius pasiūlymus Zaporižios ir Chersono srities teritorijų kontrolė turėjo būti grąžinta Ukrainai“, – rašo publikacijos autoriai, primindami pavasarį pateiktus pasiūlymus.
Parengta pagal UNIAN inf.
