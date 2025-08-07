Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
„Bloomberg“: D. Trumpas pranešė sąjungininkams, kaip atrodytų susitarimas su V. Putinu

2025 m. rugpjūčio 7 d. 17:00
JAV prezidentas Donaldas Trumpas Europos sąjungininkams pareiškė, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas yra pasirengęs taikos deryboms, bet tik tuo atveju, jei į jas bus įtrauktas „apsikeitimas teritorijomis“, pranešė agentūra „Bloomberg“, remdamasi informuotais šaltiniais, rašo UNIAN.
Vakar D. Trumpas pareiškė, kad yra „labai didelė tikimybė“ artimiausiu metu susitikti su V. Putinu ir V. Zelenskiu.
Pasak kelių su šiuo klausimu susipažinusių asmenų, D. Trumpas vakar per pokalbį telefonu su Europos lyderiais teigiamai kalbėjo apie paliaubų Ukrainoje galimybę. Jis taip pat užsiminė, kad V. Putinas būtų atviras taikos deryboms, jei į jas būtų įtrauktas apsikeitimas teritorijomis, sakė šie žmonės.
Ką tiksliai reiškia „teritorijos mainai“, nenurodoma.
Šiame kontekste agentūra „Bloomberg“ primena, kad V. Putinas anksčiau pareiškė pretenzijas į Ukrainos Krymo pusiasalį, taip pat į rytines ir pietines Ukrainos sritis – Donecko, Luhansko, Zaporižios ir Chersono.
„Anksčiau JAV siūlė pripažinti Krymą rusišku kaip bet kokio susitarimo dalį ir faktiškai perduoti kitų Rusijos okupuotų Ukrainos regionų dalių kontrolę. Pagal šiuos ankstesnius pasiūlymus Zaporižios ir Chersono srities teritorijų kontrolė turėjo būti grąžinta Ukrainai“, – rašo publikacijos autoriai, primindami pavasarį pateiktus pasiūlymus.
