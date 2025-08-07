Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
AFP žurnalistas: į Gazą plaukia laivų flotilė su įkaitų iš Izraelio artimaisiais

2025 m. rugpjūčio 7 d. 13:19
Ketvirtadienį įkaitų iš Izraelio artimieji su laivų flotile išplaukė link Gazos Ruožo, o šios akcijos organizatoriai sakė, kad tikisi „atsidurti kuo arčiau savo artimųjų“.
Apie tai pranešė viename iš laivų esantis naujienų agentūros AFP žurnalistas.
Į kelis laivus, išplaukusius iš pakrantės Aškelono miesto, geltonomis vėliavomis ir plakatais su įkaitų atvaizdais nešini įlipo daugiau kaip 20 žmonių, kurie šaukė pagrobtų savo artimųjų vardus.
Yehuda Cohenas, kurio sūnus Nimrodas laikomas nelaisvėje Gazoje, kalbėdamas per megafoną angliškai šaukė: „Gelbėkite, gelbėkite, gelbėkite. Mums reikia visos tarptautinės pagalbos, kad išgelbėtume 50 įkaitų, kuriuos jau beveik dvejus metus laiko „Hamas“.
„Prašome, mums reikia tarptautinės pagalbos“, – pridūrė Y. Cohenas.
„Hamas“ ir jos sąjungininkai 2023 m. spalio 7 d. pagrobė 251 įkaitą – 49 pagrobtieji tebėra laikomi Gazoje, o 27 iš jų kariuomenė yra paskelbusi mirusiais.
