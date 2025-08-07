Rusijos propagandistų pasisakymuose - liaupsės S. Witkoffui ir kaltinimai D. Trumpui

Rusijos valdžia taiko prieš JAV prezidento D. Trumpo administraciją informacinio karo metodus, anksčiau naudotus siekiant suskaldyti Ukrainą ir Vakarų sąjungininkus, teigiama rugpjūčio 6 d. ISW paskelbtoje analizėje.
ISW ekspertai atkreipia dėmesį į tai, kaip Rusijos propagandiniai žiniasklaidos kanalai sureikšmina oficialius Kremliaus pareiškimus ir kartu vaizduoja D. Trumpo specialųjį pasiuntinį Steve'ą Witkoffą kaip racionalų diplomatą, o patį D. Trumpą – emocingą ir neprognozuojamą lyderį.
Štai Rusijos senatorius Grigorijus Karasinas pareiškė viltį, kad „S. Witkoffo ir V. Putino derybų rezultatai bus konkretūs, o ne emocingi, kaip pastarieji D. Trumpo pareiškimai.“ Valstybės Dūmos narys Aleksejus Čepa tvirtino, kad D. Trumpas pasiuntė S. Witkoffą „sušvelninti įtampos“, tačiau tokios nuolaidos gali pakenkti prezidento įvaizdžiui.
Propagandistas Aleksandras Kocas, priklausantis Kremliaus Žmogaus teisių tarybai, apkaltino D. Trumpą nuolatiniu „ultimatumų dalinimu“ ir teigė, kad po susitikimo su V. Putinu S. Witkoffas pateiks prezidentui mažą, bet svarbią „pergalę“.
ISW pabrėžia, kad tokie naratyvai atspindi Kremliui įprastą taktiką – skaldyti Vakarus iš vidaus ir silpninti paramą Ukrainai. Dabar ta pati schema taikoma D. Trumpo komandai, siekiant sužlugdyti jo pastangas spausti Vladimirą Putiną dėl taikos derybų.
Kremlius siekia JAV vienpusio nusileidimo, įskaitant ekonominių sandorių sudarymą be jokių D. Trumpo iškeltų išankstinių sąlygų dėl paliaubų ar taikos plano, teigiama ataskaitoje.
Analitikai mano, kad viena iš pagrindinių Maskvos informacinių operacijų krypčių – sukelti vidinius nesutarimus pačioje D. Trumpo administracijoje, taip užkertant kelią naujoms sankcijoms Rusijai.
