Indija nestabiliose Bangladešo pasienio teritorijose išdavinės leidimus turėti ginklą

Vyriausiasis Asamo ministras Himanta Biswa Sarma pirmiau įspėjo, kad asamų kalba kalbantiems gyventojams „net jų pačių kaimuose gresia išpuoliai iš Bangladešo“.
Šiaurės rytų valstiją, kurioje gyvena apie 31 mln. žmonių, drasko daugybė etninių, kalbinių ir religinių nesutarimų, o pastaraisiais dešimtmečiais joje įvyko keli kruvini susirėmimai.
Paskutinio 2011 m. nacionalinio gyventojų surašymo duomenimis, musulmonai sudaro maždaug 35 proc. valstijos gyventojų, dauguma jų kalba bengališkai, o likusieji daugiausia yra indai.
Trečiadienį H. Sarma paskelbė, kad sukurta interneto svetainė, „kurioje vietiniai gyventojai, jaučiantys grėsmę savo gyvybei ir gyvenantys pažeidžiamose teritorijose, gali kreiptis dėl leidimų turėti ginklą išdavimo“.
Indijoje galioja griežti ginklų kontrolės įstatymai, todėl kritikai ir opozicijos lyderiai tokį sprendimą pasmerkė.
„Tai baigsis gaujų smurtu ir nusikaltimais iš asmeninio keršto“, – platformoje „X“ rašė opozicijai atstovaujantis Kongreso narys Gauravas Gogoi‘jus.
„Tai nėra valdymas, tai – pavojingas žingsnis atgal į neteisėtumą.“
H. Sarma atstovauja ministro pirmininko Narendros Modžio partijai „Bharatiya Janata Party“ (BJP).
Šis sprendimas buvo priimtas įgyvendinant platesnę populistinę H. Sarmos BJP vyriausybės kampaniją, kuria remiama dauguma asamių kalba kalbančių žmonių ir kurios kontekste vykdomos, jo paties žodžiais tariant, „nelegalių užsieniečių ar abejotinų piliečių“ iškeldinimo akcijos.
Daugumos nuomone, ši kampanija yra nukreipta prieš bengališkai – pagrindine kaimyninio Bangladešo kalba kalbančius musulmonus.
Tačiau daugelis etninių bengalų yra Indijos piliečiai, kurių šaknys Asame atsirado gerokai anksčiau nei 1947 m. kraujo praliejimu pasibaigus britų imperijos valdymui susiformavo dabartinis Bangladešo regionas.
Asamas buvo pirmoji valstija, 2019 m. įgyvendinusi prieštaringai vertinamą pilietybės patikrą, į kurią nebuvo įtraukti beveik du milijonai žmonių, pagrinde musulmonai.
Pastaraisiais metais, po to, kai buvo nuversta autokratinė Bangladešo vyriausybė, kadaise buvusi artima N. Modžio partijos BJP sąjungininke, įtampa Asame dar labiau išaugo.
H. Sarma perspėjo, kad pasienio rajonų „vietiniai gyventojai“ dėl pastarojo meto įvykių Bangladeše „gyvena nesaugumo atmosferoje“.