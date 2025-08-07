„Susitikimo vieta jau suderinta, bet bus paskelbta kiek vėliau“, – cituodama Ušakovą pranešė valstybinė naujienų agentūra RIA Novosti. Pasak jo, pasirengimas susitikimui jau pradėtas, o preliminariu laiku laikoma „kita savaitė“, nors tiksli data dar nenustatyta.
J. Ušakovas atskleidė, kad D. Trumpo specialusis pasiuntinys Steve’as Witkoffas iškėlė trilateralinio susitikimo galimybę, kuriame dalyvautų ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tačiau, anot J. Ušakovo, Maskva šią idėją paliko „be komentaro“.
Jis pabrėžė, kad V. Putino ir S. Witkoffo susitikimas Maskvoje buvo konstruktyvus, o abi pusės aptarė „bendras pastangas sprendžiant Ukrainos krizę“.
Po šio pranešimo Rusijos akcijų biržos indeksas šoktelėjo daugiau nei 4 proc., rodo Maskvos biržos duomenys.
Tuo metu D. Trumpas, kalbėdamas iš Ovaliojo kabineto trečiadienį, pareiškė, kad yra „labai gera perspektyva“, jog netrukus įvyks viršūnių susitikimas su V. Putinu ir V. Zelenskiu, kurio tikslas – užbaigti karą Ukrainoje. Nors nei datos, nei vietos jis neįvardijo, prezidentas sakė, jog „labai gerai“ pasikalbėjo su V. Putinu anksčiau tą pačią dieną.
Volodymyras ZelenskisVladimiras PutinasDonaldas Trumpas (Donald Trump)
Rodyti daugiau žymių