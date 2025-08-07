Pietų Korėjoje išgelbėtas pabėgėlis: pats perplaukė pavojingą ruožą

Šiaurės korėjiečiui pavyko perplaukti faktinę jūrų sieną prie vakarinės Korėjos pusiasalio pakrantės liepos 30-osios naktį, pranešė Pietų Korėjos Jungtinis štabų vadų komitetas.
Ši siena vadinama Šiaurine jūrų demarkacine linija ir kartais pasitarnauja kaip maršrutas Šiaurės Korėjos perbėgėliams, plaukiantiems į Pietų Korėjai priklausančią Ganghwa salą.
„Kariškiai identifikavo asmenį netoli šiaurinės sąsiaurio vidurio ribos“, – sakė kariuomenės pareigūnas.
Asmuo, kuris, kaip pranešė vietos žiniasklaida, radimo metu buvo prisirišęs prie polistireninio putplasčio gabalo, mojavo rankomis prašydamas pagalbos ir Pietų Korėjos jūrų laivyno kariškiui sakė, kad nori pabėgti į Pietų Korėją, teigė pareigūnas.
Pasak Seulo, operacija truko apie 10 valandų, o asmuo buvo išgelbėtas liepos 31 d. apie 4.00 val. ryto (liepos 30 d. 19.00 val. Grinvičo laiku).
Šiaurės korėjietis dabar yra sulaikytas ir pareiškė norą nebegrįžti į tėvynę, sakė Gynybos ministerija.
Į šiaurės vakarus nuo Seulo esanti Ganghwa sala yra viena iš artimiausių teritorijų Šiaurės Korėjai – kai kurios sausumos teritorijos ten yra vos už 10 km nuo abiejų šalių jūrų sienos.
Dešimtys tūkstančių šiaurės korėjiečių pabėgo į Pietų Korėją nuo šeštojo dešimtmečio, kai pusiasalis dėl karo buvo padalytas. Dauguma jų pirmiausia sausuma keliaudavo į kaimyninę Kiniją, paskui į trečią šalį, pavyzdžiui, Tailandą, ir galiausiai pasiekdavo Pietų Korėją.
Per pusiasalį skiriančią sausumos sieną pabėgimai vyksta palyginti retai, nes teritorija ten tankiai apaugusi miškais, smarkiai užminuota ir stebima abiejų pusių karių.
Tačiau praėjusį mėnesį vienas šiaurės korėjietis perbėgo į pietus, kirsdamas Karinę demarkacinę liniją.
Sėkmingų pabėgimų skaičius gerokai sumažėjo nuo 2020 m., kai Šiaurės Korėja, siekdama užkirsti kelią COVID-19 plitimui, visiškai uždarė savo sienas – būta pranešimų, kad pasienyje su Kinija buvo įsakyta šaudyti į žmones.
Šiaurės korėjiečiai, atvykę į Pietų Korėją, paprastai perduodami Seulo žvalgybos agentūrai, kad ši juos patikrintų.