V. Putinas atskleidė, kur galėtų susitikti su D. Trumpu

Tačiau V. Putino ir D. Trumpo aukščiausiojo lygio susitikimo vieta vis dar neaiški. Rusijos prezidentas sakė, kad turi „daug draugų“, pasirengusių padėti surengti tokį susitikimą. Ir gali būti, kad jis tik paminėjo JAE, nes šiandien Maskvoje priima šios šalies prezidentą.
V. Putino kelionių galimybes riboja jam išduotas tarptautinis arešto orderis dėl įtariamo vaikų išvežimo iš Ukrainos į Rusiją karo metu.
Kalbėdamas apie susitikimo su V. Zelenskiu perspektyvą, kuri yra viena iš D. Trumpo keliamų sąlygų, kad galėtų susitikti su V. Putinu, Rusijos vadovas pridūrė: „Jau daug kartų sakiau, kad apskritai neturiu nieko prieš, tai įmanoma.“
Tačiau jis vis tiek atsiribojo nuo bet kokio tokio susitikimo, įvyksiančio artimiausiu metu, ir pridūrė: „Tačiau tam turi būti sudarytos tam tikros sąlygos. Bet, deja, mes dar toli nuo tokių sąlygų sukūrimo“.
Pažymėtina, kad pasiūlymą pasikalbėti su V. Zelenskiu Ukrainos vadovas pateikė šių metų gegužę.
Jis metė iššūkį V. Putinui susitikti su juo Stambule ir pasikalbėti dėl karo nutraukimo – Rusijos vadovas šio prašymo nepriėmė.
Parengta pagal „Sky News“ inf.