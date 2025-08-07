Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
V. Putinas atskleidė, kur galėtų susitikti su D. Trumpu

2025 m. rugpjūčio 7 d. 15:54
Atsakydamas į galimą savo ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimą, jis pareiškė, kad susidomėjimas JAV ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimu yra „abipusis“ ir kad Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) yra viena iš tinkamų vietų susitikimui surengti, praneša „Sky News“.
Tačiau V. Putino ir D. Trumpo aukščiausiojo lygio susitikimo vieta vis dar neaiški. Rusijos prezidentas sakė, kad turi „daug draugų“, pasirengusių padėti surengti tokį susitikimą. Ir gali būti, kad jis tik paminėjo JAE, nes šiandien Maskvoje priima šios šalies prezidentą.
V. Putino kelionių galimybes riboja jam išduotas tarptautinis arešto orderis dėl įtariamo vaikų išvežimo iš Ukrainos į Rusiją karo metu.
Kalbėdamas apie susitikimo su V. Zelenskiu perspektyvą, kuri yra viena iš D. Trumpo keliamų sąlygų, kad galėtų susitikti su V. Putinu, Rusijos vadovas pridūrė: „Jau daug kartų sakiau, kad apskritai neturiu nieko prieš, tai įmanoma.“
Tačiau jis vis tiek atsiribojo nuo bet kokio tokio susitikimo, įvyksiančio artimiausiu metu, ir pridūrė: „Tačiau tam turi būti sudarytos tam tikros sąlygos. Bet, deja, mes dar toli nuo tokių sąlygų sukūrimo“.
Pažymėtina, kad pasiūlymą pasikalbėti su V. Zelenskiu Ukrainos vadovas pateikė šių metų gegužę.
Jis metė iššūkį V. Putinui susitikti su juo Stambule ir pasikalbėti dėl karo nutraukimo – Rusijos vadovas šio prašymo nepriėmė.
Parengta pagal  „Sky News“ inf.
