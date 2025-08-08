Italija paskelbė apie 50 metų lauktą naujieną: į lietuvių pamėgtą salą patekti taps lengviau

Mintis nutiesti tiltą per Mesinos sąsiaurį Romoje buvo svarstoma daugiau nei 50 metų. Dabar projektas pajudėjo iš mirties taško – tai dalis plataus vyriausybės plano stiprinti nacionalinį saugumą ir padidinti investicijas į gynybą.
Premjerės Giorgios Meloni vadovaujama vyriausybė patvirtino, kad išlaidos šiam tiltui bus įtrauktos į įsipareigojimą didinti bendrą gynybos finansavimą iki 5 proc. BVP, kaip to reikalauja narystė NATO. Šiuo metu Italijos gynybos išlaidos nesiekia net 2 proc. BVP.
Pradžioje projektas buvo laikomas ekonominės plėtros priemone, siekiant geriau integruoti Italijos pietinius, ekonomiškai silpnesnius regionus.
13 mlrd. eurų kainuosiantis tiltas sujungs Siciliją keliais ir geležinkeliais, o jo ilgis sieks daugiau nei 3 000 metrų. Darbai buvo sustabdyti per Europos skolų krizę dešimtajame praėjusio dešimtmečio dešimtmetyje, o atnaujinti prieš trejus metus, kai G. Meloni tapo ministre pirmininke. Pirmąjį konkursą tilto statybai Italija paskelbė dar 1969 m.
Pagal naująją gynybos finansavimo struktūrą iki 1,5 proc. BVP gali būti skiriama infrastruktūros projektams, kurie prisideda prie karinės logistikos. Vyriausybė argumentuoja, kad tiltas padės greičiau perdislokuoti kariuomenę – Sicilijoje įsikūrusios kelios svarbios karinės bazės, tarp jų ir naudojamos NATO.
ItalijaSicilijaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)
