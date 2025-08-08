JK benamystės reikalų ministrė atsistatydino dėl beširdiškai pakelto nuomos mokesčio

„Sunkia širdimi teikiu Jums savo atsistatydinimo iš ministrės pareigų pareiškimą“, – savo laiške ministrui pirmininkui Keirui Starmeriui rašė R. Ali, leiboristų vyriausybės parlamentinė valstybės sekretorė, atsakinga už benamystės politiką.
Ji atsistatydino kitą dieną po to, kai dienraštis „I-Paper“ pranešė, kad ji davė keturiems nuomininkams keturis mėnesius išsikraustyti iš jai priklausančio namo Londone, o po kelių savaičių vėl jį išnuomojo, nustačiusi daugiau kaip 700 svarų sterlingų (940 JAV dolerių) didesnę nuomos kainą.
Kelios asociacijos, kovojančios su benamyste, ir opozicijos įstatymų leidėjai sakė, kad 50 metų pareigūnė turėtų atsistatydinti.
Savo atsakyme K. Starmeris padėkojo R. Ali už „uolų darbą“ būsto ministerijoje ir pridūrė: „Jūsų pastangos įgyvendinti priemones siekiant panaikinti Benamystės kriminalizavimo įstatymą, turės didelį poveikį“.
Benamystės kriminalizavimo įstatymas (Vagrancy Act 1824) – tai JK įstatymas, priimtas 19 amžiaus pradžioje, kuris kriminalizavo benamystę, elgetavimą ir „klajojimą be aiškaus tikslo“. Įstatymas leido policijai sulaikyti asmenis, kurie miegojo gatvėje, elgetavo ar buvo laikomi „įtartinais“ viešose vietose.
Šis teisės aktas buvo kritikuojamas kaip pasenęs ir žalingas, nes baudė pažeidžiamiausius visuomenės narius už jų skurdą, o ne sprendė socialines problemas. Nepaisant pasikeitusio požiūrio į benamystę, įstatymas galiojo daugiau nei 200 metų.
Šiemet leiboristų vyriausybė paskelbė, kad benamystės įstatymas bus panaikintas iki 2026 m. pavasario. Vietoj to bus priimti nauji teisės aktai, skirti kovoti su organizuotu elgetavimu ir nusikalstamu įsibrovimu, bet ne su pačia benamyste.