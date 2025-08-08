K. Starmeris: Izraelis „daro klaidą“, planais perimti Gazos miestą eskaluodamas karą

K. Starmeris tokią savo nuomonę pareiškė po to, kai Benjamino Netanyahu karo ministrų kabinetas patvirtino planus iš esmės eskaluoti konfliktą.
Izraelio plane nėra numatyta visiškai perimti visos Gazos Ruožo teritorijos, kaip buvo skelbiama prieš karo ministrų kabineto posėdį.
Tačiau K. Starmeris tvirtino, kad Izraelis turėtų siekti sušvelninti padėtį, o ne pradėti naują operaciją.
K. Starmeris sakė: „Mes raginame Izraelio vyriausybę nedelsiant persvarstyti savo sprendimą.“
„Šis sprendimas niekaip nepadės užbaigti šio konflikto ar užtikrinti įkaitų išlaisvinimo. Jis tik dar labiau prisidės prie kraujo praliejimo.“
Jis pridūrė: „Humanitarinė krizė Gazoje sulig kiekviena diena vis gilėja, o „Hamas“ pagrobti įkaitai yra laikomi pasibaisėtinomis ir nežmoniškomis sąlygomis“.
„Mums reikia paliaubų, daugiau humanitarinės pagalbos, kad „Hamas“ paleistų visus įkaitus, taip pat rasti sprendimą derybų keliu.
„Hamas“ ateityje negali vaidinti jokio vaidmens Gazoje ir turi pasitraukti bei nusiginkluoti.“
JT ragina Izraelį stabdyti Gazos miesto perėmimo planą, Turkija kreipiasi į pasaulį
JT žmogaus teisių vadovas Volkeris Turkas penktadienį pareiškė, kad „Izraelio vyriausybės planas kariniu būdu visiškai perimti Gazos miestą turi būti nedelsiant sustabdytas“.
Pagal planą „nugalėti“ „Hamas“ Gazos Ruože Izraelio kariuomenė „pasirengs perimti Gazos miesto kontrolę, o humanitarinę pagalbą civiliams gyventojams skirstys už kovos zonų ribų“, pranešė ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras.
V. Turkas teigė, kad planas „prieštarauja Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimui, jog Izraelis turi kuo greičiau nutraukti savo okupaciją, įgyvendinti sutartą dviejų valstybių sprendimą ir palestiniečių apsisprendimo teisę“.
Jis teigė, kad vietoj to Izraelis turėtų leisti „visapusišką ir nevaržomą humanitarinės pagalbos srautą“, o palestiniečių ginkluotos grupuotės turi besąlygiškai paleisti įkaitus.
Jis pridūrė, kad Izraelis taip pat turėtų išlaisvinti „savavališkai sulaikytus palestiniečius“.
Turkijos raginimas
Turkija penktadienį paragino tarptautinę bendruomenę užkirsti kelią Izraelio planui perimti Gazos miesto kontrolę, sakydama, kad tai „didžiulis smūgis“ taikai ir saugumui.
„Raginame tarptautinę bendruomenę vykdyti savo įsipareigojimus ir užkirsti kelią šio sprendimo, kurio tikslas – prievarta išstumti palestiniečius iš jų pačių žemės, įgyvendinimui“, – sakoma Užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
