Reido metu sustabdytame automobilyje – neįtikėtinas radinys: vertė siekia beveik 10 mln. eurų

Per reidą iš sustabdyto automobilio prietaisų skydelio buvo ištraukta daugiau nei 100 gryno aukso luitų.
Nuomonės formuotoja Suzy Alencar keliavo su savo vyru Bruno Mendes de Jesus, kai jos automobilį sustabdė policija. Pareigūnai iš pradžių per kratą rado nedidelį kiekį aukso.
Tačiau toliau ieškodami jie aptiko daugiau paslėptų atsargų prietaisų skydelyje ir kitose automobilio ertmėse.
Jie konfiskavo 103 kg aukso luitų, kurių vertė pagal dabartinį Brazilijos centrinio banko kursą siekia beveik 9.5 mln. eurų.
Federalinė kelių policija (PRF) apibūdino šio reido rezultatus kaip „didžiausią aukso konfiskavimą Brazilijos istorijoje“.
PRF pareigūnas Rodrigo Magno vietos žiniasklaidai sakė: „Mes sustabdėme automobilį ir, patikrinę jo vidų, pastebėjome požymių, kad kai kurios dalys buvo modifikuotos.
„Tai paskatino mus atlikti išsamesnę kratą“, – dėstė pareigūnas.
30-metis B. Mendes de Jesus buvo sulaikytas įvykio vietoje, bet „atsisakė duoti parodymus“.
S. Alencar taip pat buvo suimta, bet netrukus paleista. Suprantama, kad suėmimo metu jai nebuvo pareikšti kaltinimai.
Policija šiuo metu tiria konfiskuoto aukso kilmę ir ryšius su mafija ar nusikalstamomis gaujomis.
S. Alencar turi dešimtis tūkstančių sekėjų socialiniuose tinkluose, kur dalijasi vaizdo įrašais apie motinystę, madą ir kasdienio gyvenimo akimirkas.
B. Mendes de Jesus advokatas Smiller Rodrigues de Carvalho sakė, kad jo klientas nusikalto pirmą kartą, neturi teistumo.
Jis apibūdino jį kaip „vienintelį šeimos, kuri yra pažeidžiamoje socialinėje padėtyje, maitintoją“.
„Jis yra darbininkas, kuris, kaip ir tūkstančiai brazilų, dirba kasybos sektoriuje“, – pridūrė jis. – Nepaisant to, kad veikla vykdoma srityse, kuriose kyla reguliavimo sunkumų, daugeliui žmonių tai lieka pagrindinis pajamų šaltinis ir vienintelis išgyvenimo būdas.
Įstatymas draudžia naudoti mineralinius išteklius be teisinio leidimo ir nesilaikant aplinkos apsaugos ir mokesčių prievolių. Būtent tinkamų dokumentų trūkumas, o ne pati kasyba, kuri yra seniai įsišaknijusi realybė daugelyje Brazilijos regionų, paverčia šią veiklą administraciniu ar baudžiamuoju nusikaltimu.“
Advokatas pabrėžė, kad Bruno „nėra susijęs su nusikalstamomis organizacijomis ar veikla, keliančia grėsmę viešajai tvarkai“.
