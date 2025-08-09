D. Trumpas pateikė keistą priežastį, kodėl jo sūnus Barronas yra toks aukštas

Praėjusiais metais, būdamas savo rinkimų kampanijos būstinėje Des Moine, Ajovos valstijoje, D. Trumpas išreiškė pagarbą visiems savo vaikams – jie taip pat viešai išreiškė pagarbą savo tėvui.
Jis atskleidė, kad Barronas buvo namuose ir „žiūrėjo televizorių“ bei kalbėjo apie neįtikėtiną sūnaus ūgį.
„Jis valgė tik jos maistą“, – kalbėjo D. Trumpas.
D. Trumpas savo sūnaus aukštą ūgį aiškino tuo, kad jis valgė maistą, kurį ruošė jo žmonos Melanijos velionė motina Amalija Knavs.
„Puikūs žmonės, puikūs tėvai mums visiems, tikrai. Puikūs tėvai, bet taip pat ir Barronui. Oi, kaip ji rūpinosi Barronu“, – sakė D. Trumpas.
„Štai kodėl jis tapo toks aukštas, jis valgė tik jos maistą. Aš jam sakiau, kad jis bus krepšininkas. Jis atsakė: „Tiesą sakant, man patinka futbolas, tėti“. Aš pagalvojau... su tavo ūgiu man atrodo, jog krepšinis yra geresnis pasirinkimas, bet negali visko jiems įteigti“, – pasakojo JAV prezidentas.
Penkių vaikų tėvas apibūdino savo jauniausią atžalą kaip „ypatingą berniuką“.
Barronas parodė savo meilę futbolui ir Anglijos „Premier“ lygai, ypač Londono klubui „Arsenal“.
2018 m. paauglys priėmė Anglijos ir „Manchester United“ žaidėją Wayne'ą Rooney į Baltuosius rūmus, kai W. Rooney atstovavo pagrindinės Amerikos futbolo lygos komandai „DC United“, kurioje Barronas anksčiau žaidė jaunimo komandoje.
Barronas Trumpas 2024 m. gegužę baigė mokslus Oxbridge Academy ir 2024 m. rugsėjį pradėjo studijas Niujorko universiteto Stern School, kur neseniai baigė pirmąjį kursą.
Dėl Barrono aukšto ūgio jo tėvai kalba apie galimybę jam pradėti profesionalaus sportininko karjerą. Susitikimo su žurnaliste Megyn Kelly metu D. Trumpas šiltai atsiliepė apie Barroną, pavadindamas jį „gražiu vaiku“ ir užsiminė, kad jis gali eiti tuo pačiu keliu kaip ir jis pats.
Prie prognozių apie Barrono ateitį prisidėjo ir astrologas, išnagrinėjęs jo gimimo horoskopą, kuris nurodė, kad jis greičiausiai pasuks verslo ir nekilnojamojo turto sektorių link, kaip ir jo tėvas.
Parengta pagal „The Mirror“ inf.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVBarronas Trumpas
Rodyti daugiau žymių