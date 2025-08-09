Ginkluotas paauglys Times aikštėje Niujorke sužalojo tris žmones

Šaudynės įvyko apie 1:20 val. (8:20 val. Lietuvos laiku) po kivirčo, naujienų agentūrai AFP pranešė Niujorko policijos departamento atstovas.
Aštuoniolikmetė mergina buvo sužeista į kaklą, o devyniolikmečiam vaikinui ir 65-erių vyrui šūviai pataikė į apatines galūnes. Policija pranešė, kad nė vieno iš sužeistųjų gyvybei pavojus negresia.
Trys aukos buvo nuvežtos į Niujorko Belviu ligoninę, kur jų būklė įvertinta kaip stabili.
„Nusikaltėlis sulaikytas, ginklas paimtas“, – pridūrė policijos atstovas.
Kaltinimai įtariamajam kol kas nepareikšti.
Šeštadienio šaudynės įvyko 44-osios gatvės ir 7-osios aveniu sankryžoje miesto centre, turistų pamėgtame teatrų rajone.
Praėjusio mėnesio pabaigoje Manhatano dangoraižyje Niujorke ginkluotas vyras nušovė keturis žmones ir nusižudė pats.