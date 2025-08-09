Paskelbė, ką JAV siūlo Rusijai už fronto linijos įšaldymą: įvardijo du regionus

Pasak leidinio pašnekovo iš Baltųjų rūmų, specialusis JAV pasiuntinys Steve'as Witkoffas grįžo iš susitikimo su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir pranešė D. Trumpui, kad pastarasis pateikė sąlygas, kuriomis Kremlius sutiktų nutraukti karo veiksmus Ukrainoje.
Pažymima, kad pareigūnas atsisakė įvardyti Rusijos sąlygas, tačiau D. Trumpas pareiškė, kad kalbama apie teritorijų mainus.
„Tai sudėtinga, – penktadienį Ovaliajame kabinete sakė D. Trumpas. – Bus keitimasis teritorijomis abiejų šalių naudai, bet mes apie tai kalbėsime“.
Aukšto rango Europos pareigūnas taip pat susiejo V. Putino pasirengimą susitikti su D. Trumpu su bendru spaudimu iš Vašingtono ir jo sąjungininkų pusės.
„Tai nereiškia, kad susitarimas ar paliaubos jau yra suderinti. Prezidentas tai aptarinėja su visomis atitinkamomis šalimis“, – sakė Baltųjų rūmų atstovas.
Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad ukrainiečiai neatiduos savo žemės okupantams ir kad teritorinis klausimas yra įtvirtintas Ukrainos Konstitucijoje, kurios niekas nepažeis.
Rugpjūčio 6 d. JAV prezidento specialusis įgaliotasis Steve'as Witkoffas susitiko su V. Putinu Maskvoje. D. Trumpas vėliau pareiškė, kad S. Witkoffas pasiekė „žymų progresą“ derybose su Rusijos vadovu.
„The New York Times“ rašė, kad JAV prezidentas pokalbio su Europos lyderiais metu rugpjūčio 6 d. pareiškė, kad yra pasirengęs susitikti su V. Putinu jau kitą savaitę. Po to jis planuoja surengti trišalį susitikimą su V. Putinu ir V. Zelenskiu.
Rugpjūčio 7 d. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad šiuo metu svarstomi įvairūs galimi susitikimų lyderių lygiu formatai siekiant taikos: du dvišaliai ir vienas trišalis.
Parengta pagal „nv.ua“ inf.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Rusija
