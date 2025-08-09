Po pasiūlymo dėl „teritorinių mainų“ su Rusija – V. Zelenskio reakcija

„Ukrainiečiai gina tai, kas jiems priklauso. Net tie, kurie yra Rusijos pusėje, žino, kad ši sėja blogį. Be abejo, mes neapdovanosime Rusijos už tai, ką ši padarė. Ukrainos tauta nusipelno taikos. Tačiau visi partneriai turi suprasti, kaip orus taikos susitarimas atrodo“, – rašė V. Zelenskis.
Ukrainos lyderis pabrėžė, kad šis karas turi baigtis, ir jį turi užbaigti Rusija. Rusija jį pradėjo ir vilkina, ignoruodama bet kokius terminus, ir būtent tai yra problema, o ne kažkas kita.
„Atsakymas į Ukrainos teritorijos klausimą jau yra Ukrainos Konstitucijoje. Niekas nuo jos nenukryps ir negali nukrypti. Ukrainos gyventojai neatiduos savo žemės okupantams“, – teigė Ukrainos valstybės vadovas.
„Ukraina yra pasirengusi priimti realius sprendimus, kurie gali atnešti taiką. Bet kokie sprendimai, kurie yra nukreipti prieš mus, bet kokie sprendimai, kurie priimami be Ukrainos, yra tuo pačiu sprendimai, nukreipti prieš taiką. Jais nebus nieko pasiekta. Tai mirę sprendimai, jie niekada neveiks. O mums visiems reikia realios, gyvos taikos, kurią žmonės gerbs“, – rašė V. Zelenskis.
„Esame pasirengę dirbti kartu su prezidentu D. Trumpu ir visais mūsų partneriais siekdami tikros ir, svarbiausia, ilgalaikės taikos – taikos, kuri nesugrius dėl Maskvos įgeidžių“, – pabrėžė jis.
„Dėkoju visiems mūsų žmonėms už tai, kad esame kartu. Ukraina egzistuoja. Ačiū visiems mūsų kariams už mūsų nepriklausomybės išsaugojimą. Likite tvirti. Tai mūsų žemė, mes esame Ukraina. Šlovė Ukrainai!“ – įrašą užbaigė Ukrainos prezidentas.
Pasak valstybės vadovo spaudos tarnybos, reaguodamas į žinias, apie D. Trumpo paskelbtą susitikimą su Vladimiru Putinu Aliaskoje, V. Zelenskis pabrėžė, kad susitikimo vieta yra „labai toli nuo šio karo, kuris vyksta mūsų žemėje, prieš mūsų žmones ir kurio negalima užbaigti be mūsų, be Ukrainos“.
„Putinas netikėjo mūsų žmonėmis ir todėl priėmė šį beviltišką sprendimą bandyti užimti Ukrainą. Tai buvo jo pagrindinė klaida – neatsižvelgti į ukrainiečius“, – sakė jis.
„(Tikiu – ELTA) mūsų žmonėmis. Ukrainiečiai yra stiprūs. Ukrainiečiai gina tai, kas jiems priklauso“, – pridūrė Ukrainos prezidentas.
Kaip pranešė „Ukrinform“, JAV prezidento D. Trumpo administracija konsultuojasi su Europos partneriais dėl Rusijos vadovo Vladimiro Putino sąlygų ugnies nutraukimui, kurias jis perdavė per Baltųjų rūmų specialųjį pasiuntinį Steve'ą Witkoffą.
S. Witkoffas šią savaitę grįžo iš susitikimo su Kremliaus vadovu V. Putinu ir pranešė D. Trumpui apie sąlygas, kurias išpildžius Rusija esą būtų pasirengusi nutraukti karo veiksmus Ukrainoje. Jų detalės atskleistos nebuvo, tačiau Baltųjų rūmų galva patvirtino, kad „diskutuojama apie teritorijų mainus“.
„Tai sudėtinga. Bus tam tikri teritorijų mainai abiejų šalių naudai, bet apie tai pakalbėsime vėliau arba rytoj“, – penktadienį sakė D. Trumpas.
JAV prezidentas taip pat paskelbė, kad rugpjūčio 15 d. susitiks su V. Putinu Aliaskoje.
