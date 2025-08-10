Jordanija surengs Sirijos ir JAV susitikimą

Antradienį vyksiančiame susitikime, kuriame dalyvaus Sirijos užsienio reikalų ministras Asadas al Šaibanis ir JAV specialusis pasiuntinys Sirijai Thomas Barrackas, „bus aptariama padėtis Sirijoje ir būdai, kaip paremti Sirijos atstatymo procesą, užtikrinant jos saugumą, stabilumą ir suverenumą“, teigiama pranešime.
Tai bus liepos 19 d. Amane vykusio pareigūnų susitikimo, skirto mirtiniems susirėmimams Sirijos provincijoje Sveidoje, kurioje daugumą sudaro drūzai, aptarti tęsinys.
Reaguodamas į pranešimą apie susitikimą, T. Barrackas savo įraše „X“ išreiškė „bendrą pasiryžimą siekti ateities, kurioje Sirija ir visi jos gyventojai galėtų gyventi taikoje, saugiai ir klestėdami“.
Liepos mėnesį kilę smurtiniai susirėmimai tarp drūzų kovotojų ir sunitų beduinų galiausiai paskatino įsikišti vyriausybės pajėgas ir genčių kovotojus, prisijungusius prie beduinų, taip pat Izraelio kariuomenę, kuri surengė smūgius remdama drūzus.
Ugnies nutraukimas užbaigė savaitę trukusį kraujo praliejimą, kurio metu, Sirijos žmogaus teisių stebėjimo organizacijos duomenimis, žuvo 1 400 žmonių, tačiau situacija išliko įtempta ir rugpjūčio mėnesį vėl prasidėjo smurtas.
Sirijos mažumų bendruomenės susirūpinimą dėl savo saugumo reiškia nuo gruodžio mėnesio, kai islamistų vadovaujami sukilėliai nuvertė ilgametį valdovą Bašarą al Asadą, prisistačiusį kaip mažumų gynėją.
Nors naujosios Sirijos valdžios institucijos ne kartą pareiškė ketinančios ginti visas šalies etnines ir religines grupes, kovo mėnesį pakrantėje nužudyti daugiau nei 1 700 daugiausia alavitų civilių, o smurtas Sveidoje sukėlė abejonių dėl jų gebėjimo spręsti religines nesantaikas.