Naujame interviu A. Lukašenka prabilo ir apie Lietuvą: „Gerai išmalsime jiems snukį“

2025 m. rugpjūčio 10 d. 09:43
Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka interviu amerikiečių žurnalui „Time“ sakė, kad Baltarusija ruošiasi karui, kad jo išvengtų, rašo „BelTA“. Valstybės vadovas pareiškė, kad Rusija turi pakankamai jėgų sustiprinti Baltarusiją.
„Mes ruošiamės karui. Aš tai atvirai sakiau: kiekvieną dieną, kiekvieną mėnesį ruošiamės karui, kad jo išvengtume“, – pabrėžė A. Lukašenka.
Pasak A. Lukašenkos, Baltarusijos pusė žino, ką daryti. Jis patikslino, kad buvo išmoktos visų paskutinių karų pamokos. Valstybės vadovas paaiškino: pagrindinė koncepcija grindžiama tuo, kad Baltarusija yra pasirengusi padaryti nepriimtiną žalą Lenkijai, Lietuvai, Latvijai, Estijai – „tiems, kurie prieš mus kariaus“.
„Mūsų koncepcija yra grindžiama tuo, kad mes esame pasirengę padaryti nepriimtiną žalą Lenkijai, Lietuvai, Latvijai, Estijai – visiems, kurie prieš mus kariaus. Nepriimtiną žalą. Vieną iš elementų aš jums ką tik apibūdinau. Todėl jie supranta, kad šiuo atveju mes galbūt ir nelaimėsime šio karo, bet gerai išmalsime jiems snukį“, – pabrėžė Baltarusijos vadovas.
A. Lukašenka atkreipė dėmesį į tai, kad Rusija, tiek, kiek šiandien reikia Baltarusijai, padeda ir padės kaip sąjungininkė.
Anksčiau Baltarusijos vadovas kvailystėmis pavadino kalbas apie Rusijos puolimą prieš Lenkiją ir Baltijos šalis.
