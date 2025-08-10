Šiurpi nelaimė kruizinio laivo vandens čiuožykloje: keleivė atskleidė siaubingo incidento padarinius

Liudininkų teigimu, nelaimingas atsitikimas įvyko ant „Frightening Bolt“ čiuožyklos, kurios aukštis siekia net 14 metrų.
„Mes manėme, kad kažkas trenkėsi į laivą. Tai buvo tikrai garsus sprogimas“, – apie nelaimingą akimirką kalbėjo viena iš keleivių, kuri stovėjo po čiuožykla su savo vyru ir 18-mečiu sūnumi.
Pažvelgę į viršų, jie pamatė, kad dalis čiuožyklos akrilo stiklo buvo sudužusi. Vanduo liejosi per dantytą skylę tiesiai ant denio, o įgulos nariai suskubo valyti tą vietą.
„Darbininkai panikuodami bėgo valyti tą teritoriją“, – prisiminė keleivė.
Jos panika sustiprėjo, kai ji suprato, kad jos 12-metis sūnus stovėjo eilėje į atrakcioną.
„Aš iš karto bėgau laiptais į viršų, kad surasčiau savo sūnų. Mes visi šaukėme: „Neleiskite niekam daugiau lipti į atrakcioną, sustabdykite atrakcioną, sustabdykite atrakcioną“, – pasakojo ji. Moters vyras bijojo, kad jų 12-metis sūnus gali iškristi pro skylę.
Laimei, jie rado savo sūnų bekopiant laiptais link čiuožyklos. Jis buvo sutrikęs, bet nesužeistas. 12-metis vėliau papasakojo, kad buvo ketvirtas eilėje ir matė, kaip sužeistasis, apie 40 metų vyras, buvo pasitiktas apačioje ir išvežtas neįgaliųjų vežimėliu.
„Jo koja ir nugara buvo gana smarkiai supjaustytos“, – kalbėjo liudininkai „The Sun“ dienraščiui.
„Mūsų komanda suteikė medicininę pagalbą suaugusiam svečiui, kai akrilo stiklas nulūžo nuo vandens čiuožyklos, tuo metu, kai svečias ja leidosi. Svečias yra gydomas dėl patirtų sužalojimų. Vandens čiuožykla yra uždaryta likusiam plaukimo laikui, kol bus atliktas tyrimas“, – informavo „Royal Carribean“ kruizinių laivų vadovybė.
15-tojo denio čiuožyklų zona buvo uždaryta, o saugos komandos patikrino stiklo pluoštu sustiprintą konstrukciją. Nuotraukos iš įvykio vietos rodo didelę skylę, kur stiklo konstrukcija buvo sulūžusi.
Keleivė, kuri kelionės pradžioje jau buvo keletą kartų nusileidusi čiuožyklomis, sako, kad jos vaikai dabar atsisako čiuožti bet kokiais vandens atrakcionais likusios kelionės metu. Ji taip pat buvo nusivylusi, kad „Royal Caribbean“ kompanija vėliau „niekada nesusisiekė ir nepaskelbė jokios informacijos apie čiuožyklą ar sužeistą asmenį“.
Ne visi keleiviai sutiko su jos vertinimu. Kita kruizinio laivo keleivė tikino, kad personalas „liko draugiškas atsakydamas žmonėms ir suteikė informaciją, kurią tuo metu galėjo“.
„Jie labai gerai susitvarkė su situacija“, – aiškino kita keleivė.
Ši kelionė, kuri prasidėjo Majamyje rugpjūčio 2 d. ir baigėsi rugpjūčio 9 d., buvo pirmoji incidentą iš arti mačiusios keleivės kelionė su „Royal Caribbean“ po daugelio metų plaukiojimo su „Disney“ kruiziniais laivais.
Ji šią kelionę užsisakė iš dalies dėl šio laivo reputacijos: apie 365 metrų ilgio ir 20 denių aukščio „Icon of the Seas“ kruizinis laivas gali gabenti iki 7600 keleivių.
Nelaimė su „Frightening Bolt“ čiuožykla yra tik paskutinis iš virtinės nerimą keliančių incidentų laive.
Prieš dvi savaites 35-metis įgulos narys tariamai dūrė peiliu kolegai, po to iššoko už borto ir žuvo, o dar po kelių dienų keleivis iškrito iš begalinio baseino (ang. infinity pool), bandydamas pasiimti savo akinius nuo saulės, bet stebuklingai nepatyrė jokių rimtų sužalojimų.
„Royal Caribbean“ nepatvirtino, kada, ir ar iš viso, „Frightening Bolt“ čiuožykla bus atidaryta.
