Žiniasklaida: Kinijoje apklausai sulaikytas aukšto rango diplomatas Liu Jianchao

Valdančiosios Komunistų partijos departamento, prižiūrinčio santykius su užsienio politinėmis partijomis, vadovas Liu Jianchao, buvo „paimtas“ liepos pabaigoje, grįžęs į Pekiną iš komandiruotės užsienyje, teigė su situacija susipažinę asmenys, sakoma straipsnyje.
Jo sulaikymo priežasties sužinoti nebuvo įmanoma, priduriama WSJ pranešime.
Kinijos užsienio reikalų ministerija iš karto neatsakė į AFP prašymą patvirtinti šį pranešimą.
61 metų Liu anksčiau ėjo svarbias diplomatines pareigas, įskaitant ambasadoriaus Filipinuose bei Indonezijoje, taip pat – užsienio reikalų ministerijos atstovo spaudai.
Be to, jis vadovavo įvairioms nacionalinėms ir regioninėms įstaigoms, kurioms buvo pavesta įgyvendinti prezidento Xi Jinpingo inicijuotą kovą su korupcija.
Jo sulaikymas primena kitą aukščiausio lygio tyrimą – dėl Kinijos diplomato Qin Gango, kuris 2023 m. buvo nušalintas nuo užsienio reikalų ministro pareigų po pranešimų apie nesantuokinį romaną.
Liu buvo plačiai vertinamas kaip kylanti figūra Kinijos diplomatijos pasaulyje. Liepos pradžioje jis apkaltino Jungtinių Valstijų gynybos vadovą „kurstant konfrontaciją ir konfliktą“, nes ragino Amerikos sąjungininkus stiprinti savo kariuomenes, kad jos galėtų pasipriešinti Kinijai.
Paskutinį kartą jis viešai buvo matomas liepos 29 d. Alžyre, po susitikimų keliose Afrikos šalyse, Singapūre ir kitur, rašoma Tarptautinio departamento, kuriam jis šiuo metu vadovauja, interneto svetainėje.