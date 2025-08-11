D. Trumpas užsimojo išguiti iš Vašingtono benamius: ruošiasi siųsti nacionalinę gvardiją

„Benamiai turi NELDELSIANT išsikraustyti, – rašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“. – Suteiksime jums pastogę, tačiau TOLI nuo sostinės. Nusikaltėliams nereikia išsikraustyti. Mes įkišime jus į kalėjimą, kur jūsų vieta“.
Kad įgyvendintų šiuos planus, vyriausybė, anot atstovo, ruošiasi nusiųsti šimtus nacionalinės gvardijos karių. Tačiau galutinis sprendimas esą dar nepriimtas.
Vašingtono merė demokratė Muriel Bowser atmetė D. Trumpo planus. „Sostinėje nefiksuojamas nusikalstamumo augimas“, – sakė ji stočiai MSNBC. Miesto policijos duomenimis, smurtinis nusikalstamumas per pirmuosius septynis 2025 m. mėnesius sumažėjo 26 proc., lyginant su ankstesniais metais. Bendras nusikalstamumas traukėsi 7 proc. Merė pripažino, kad 2023 m. nusikalstamumas augo.
„Tačiau dabar ne 2023 m.“, – sakė ji.
Idėja dėl minėtų planų D. Trumpui tikriausiai kilo po smurtinio išpuolio prieš jauną vyriausybės darbuotoją – šis nusikaltimas supykdė prezidentą. Priešingai nei JAV valstijose, kuriose dėl nacionalinės gvardijos pasitelkimo sprendžia gubernatoriai, sostinėje Vašingtone pajėgos pavaldžios tiesiogiai prezidentui.
D. Trumpas jau buvo pasitelkęs nacionalinę gvardiją mieste po jo šalininkų surengto Kapitolijaus šturmo 2021 m. sausio 6 d. Baltieji rūmai nekomentavo, kokiu teisiniu pagrindu D. Trumpas nori išsiųsti žmones iš Vašingtono.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)VašingtonasJAV
Rodyti daugiau žymių