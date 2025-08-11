Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
PasaulisĮvykiai

E. Macronas pasisako už JT stabilizavimo misiją Gazos Ruože

2025 m. rugpjūčio 11 d. 17:14
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pasisako už JT stabilizavimo misiją Gazos Ruože. „Tai vienintelis patikimas būdas ištrūkti iš įkaitų šeimoms ir Gazos Ruožo gyventojams nepriimtinos situacijos“, – pareiškė E. Macronas, kurį cituoja Eliziejaus rūmai.
Daugiau nuotraukų (1)
Toks sprendimas esą yra prioritetas.
„Ne – Izraelio karinei operacijai. Taip – tarptautinei JT mandatą turinčiai koalicijai, kad būtų galima kovoti su terorizmu, stabilizuoti Gazą ir paremti gyventojus (...)“, – teigė E. Macronas. Misija esą turėtų prisidėti ir prie islamistinio „Hamas“ judėjimo nuginklavimo ir demilitarizavimo bei paremti palestiniečių vadovybę. Saugumo Taryba, anot E. Macrono, turėtų parengti tokią iniciatyvą.
E. Macronas, be to, griežtai sukritikavo Izraelio premjero Benjamino Netanyahu planą išplėsti Gazos karą. Šis pareiškimas esą yra „beprecedentės katastrofos paskelbimas“. E. Macronas reikalavo: „Šis karas dabar turi būti užbaigtas nuolatinėmis paliaubomis“.
Emmanuelis MacronasGazos RuožasJungtinės tautos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.