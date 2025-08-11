E. Macronas pasisako už JT stabilizavimo misiją Gazos Ruože

Toks sprendimas esą yra prioritetas.
„Ne – Izraelio karinei operacijai. Taip – tarptautinei JT mandatą turinčiai koalicijai, kad būtų galima kovoti su terorizmu, stabilizuoti Gazą ir paremti gyventojus (...)“, – teigė E. Macronas. Misija esą turėtų prisidėti ir prie islamistinio „Hamas“ judėjimo nuginklavimo ir demilitarizavimo bei paremti palestiniečių vadovybę. Saugumo Taryba, anot E. Macrono, turėtų parengti tokią iniciatyvą.
E. Macronas, be to, griežtai sukritikavo Izraelio premjero Benjamino Netanyahu planą išplėsti Gazos karą. Šis pareiškimas esą yra „beprecedentės katastrofos paskelbimas“. E. Macronas reikalavo: „Šis karas dabar turi būti užbaigtas nuolatinėmis paliaubomis“.
Emmanuelis MacronasGazos RuožasJungtinės tautos
Rodyti daugiau žymių