Ispanai populiariame kurorte sulaikė bėglį iš Lietuvos: slapstėsi beveik 10 metų

2025 m. rugpjūčio 11 d. 11:27
Ispanijos policija Benidorme sulaikė 43-ejų metų lietuvį, prieš kurį buvo išduoti du Europos arešto orderiai (EAO) dėl smurto ir viešosios tvarkos pažeidimų.
Vyras buvo užkluptas viešoje vietoje vartojantis narkotikus, o pradžioje buvo sulaikytas dėl pasipriešinimo pareigūnams ir nurodymų nesilaikymo, nes kategoriškai atsisakė pateikti savo tapatybės duomenis policijos patrulei.
Spėjama, kad tai buvo sąmoningas elgesys dėl paskelbtos vyro paieškos ir galimos ekstradicijos į Lietuvą.
Sulaikymas įvyko Ispanijos kurorte Benidorme, kai vyriškis buvo pastebėtas vartojantis narkotikus kartu su kitu vyru. Policijos pareigūnai paprašė jo dokumentų, norėdami skirti baudą, tačiau vyras nuolat atsisakė juos parodyti.
Kadangi jis neturėjo jokių tapatybę patvirtinančių dokumentų, jis buvo nuvežtas į policijos komisariatą, siekiant jį identifikuoti.
Policijoje vyras ir toliau atsisakinėjo suteikti bet kokią informaciją apie savo tapatybę, todėl buvo sulaikytas dėl pasipriešinimo ir nurodymų nepaisymo.
Policija informavus teisėsaugos institucijas apie įvykį, galų gale pavyko identifikuoti asmenį. Paaiškėjo, kad jam paskelbti du Europos arešto orderiai, išduoti 2015 ir 2016 metais Lietuvos institucijų dėl smurto ir viešosios tvarkos pažeidimų.
Pabėgėlis pabėgo iš Lietuvos po to, kai buvo nuteistas kalėti nuo dvejų iki penkerių metų. Jis nusikaltimus įvykdė 2011 ir 2014 metais dviejuose Lietuvos miestuose.
