Lietuvių pamėgtoje saloje – vyro mirtis: atostogos baigėsi tragedija dėl viešbučio klaidos

2025 m. rugpjūčio 11 d. 22:53
Lrytas.lt
Prabangiame keturių žvaigždučių viešbutyje „Occidental Jandia Playa“ Fuerteventuroje atostogavęs 70-metis britas Leslie Green mirė po to, kai apsinuodijo nepakankamai iškepta vištiena.
Vyras kartu su šeima šventė jubiliejinį gimtadienį, tačiau atostogos baigėsi tragedija.
Vyras susirgo antrąją atostogų savaitę. Vyrui buvo diagnozuota salmoneliozė, o dėl išsivysčiusių komplikacijų – sepsio ir inkstų nepakankamumo – jis buvo paguldytas į Ispanijos ligoninę.
Po keturių savaičių, dėl daugelio organų nepakankamumo, jo gyvybę palaikantys aparatai buvo išjungti.
Tyrimas atskleidė, kad mirtį sukėlė apsinuodijimas maistu – būtent suvalgyta iš dalies iškepta vištiena.
Leslie žmona Julie taip pat susirgo salmonelioze. Liga užklupo per jos 60-ąjį gimtadienį, o savaitę ji praleido ligoninėje. Moteris pabrėžė, kad abu sutuoktiniai viso poilsio metu valgė tik viešbučio bufete.
Julie teigimu, atostogų metu ji pastebėjo, kad patiekiamas maistas kartais būdavo netinkamos temperatūros – vieną kartą karbonaros padažas buvo vos drungnas, kitąsyk vištiena atrodė nepakankamai išvirta. Ji taip pat matė, kaip personalas net nemėgino laikytis higienos reikalavimų – neplovė rankų, o naujas maistas buvo maišomas su seniau stovėjusiais patiekalais.
„Leslie buvo mylintis vyras, rūpestingas tėtis ir mano geriausias draugas. Jis buvo mūsų šeimos galva – žmogus, į kurį visi kreipdavosi pagalbos. Gyvenimas be jo niekada nebebus toks pats“, – teigė moteris, su viltimi, kad viešai pasakodama apie tragediją galės padėti išvengti tokių atvejų ateityje.
„To nelinkėčiau niekam. Jeigu mano pasakojimas padės bent vienam žmogui išvengti tokios kančios, jausiuosi pagerbusi Leslie atminimą“, – teigė ji.
