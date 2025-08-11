RSF griežtai pasmerkė „Al Jazeera“ žurnalisto nužudymą

Izraelis apkaltino A. al-Sharifą esant „teroristu“, susijusiu su „Hamas“, tačiau spaudos laisvės gynimo organizacija AFP teigė, kad jis buvo „vienas iš žymiausių Gazos Ruožo žurnalistų (ir) Gazos Ruože nuo Izraelio kentėjusių palestiniečių balsas“.
RSF „griežtai ir piktai smerkia Izraelio kariuomenės prisipažintą“ A. al-Sharifo ir kitų žurnalistų nužudymą per sekmadienio smūgį jų palapinėms Gazos mieste, pridūrė ji.
Kataro transliuotojas „Al Jazeera“ sekmadienį pranešė, kad per Izraelio smūgį žuvo penki jo žurnalistai.
28-erių A. Al-Sharif buvo vienas iš žinomiausių šio kanalo veidų. Jis dirbo Gazos Ruože ir kasdien iš ten rengė reportažus.
„Al Jazeera“ pranešė, kad kartu su juo žuvo kitas korespondentas Mohammedas Qreiqeh ir operatoriai Ibrahimas Zaheras, Mohammedas Noufalas ir Moamenas Aliwa.
Izraelio kariuomenė teigė, kad jos taikinys buvo A. al-Sharifas, kuris „apsimetinėjo žurnalistu“, bet iš tiesų esą buvo „teroristų grupuotės vadas, atsakingas už raketų atakas prieš Izraelio civilius ir IDF karius“.
RSF Izraelio kaltinimus pavadino „neturinčiais pagrindo“.
„(Sekmadienio) tyčiniame išpuolyje Izraelio kariuomenė pakartojo jau išbandytą metodą, ypač prieš „Al Jazeera“ žurnalistus“, – teigė RSF, nurodydama į praėjusių metų liepos 31 d. nužudytus du žurnalistus.
Izraelis vieną iš tų vyrų, Ismailą al-Ghoulą, tuomet vadino „teroristu“.
RSF paragino kitas šalis nelikti nuošalyje, sakydama, kad Jungtinių Tautų Organizacijos Saugumo Taryba turėtų susitikti ir pareikalauti užtikrinti žurnalistų apsaugą konfliktų zonose.
„Jei tarptautinė bendruomenė nesiims ryžtingų veiksmų Izraelio kariuomenei sustabdyti, tikėtina, kad bus įvykdyta daugiau tokių neteisėtų žiniasklaidos darbuotojų nužudymų“, – teigė RSF.
RSF duomenimis, per karą, kurį Izraelis pradėjo atsakydamas į 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ išpuolį, žuvo beveik 200 žurnalistų.
Žiniasklaida Tarptautiniam baudžiamajam teismui (TBT) yra pateikusi keturis skundus prieš Izraelį dėl, jos teigimu, „karo nusikaltimų prieš žurnalistus Gazoje“.
reporteriaiAl JazeeraIzraelis
