Daugiau nei 50 000 migrantų kirto Lamanšo sąsiaurį nuo JK premjero kadencijos pradžios

K. Starmeris atėjo į valdžią žadėdamas „sutriuškinti gaujas“ žmonių kontrabandininkų, plukdančių juos valtimis, tačiau pirmadienį sąsiaurį perplaukė dar 474 žmonės, taigi nuo 2024 m. liepos 5 d., kai jis tapo premjeru, migrantų skaičius išaugo iki 50 271.
Migracijos per Lamanšo sąsiaurį klausimas tapo dideliu galvos skausmu metus dirbančiai K. Starmerio leiboristų vyriausybei, taip pat sparčiai auga parama naujai prieš imigrantus nusistačiusiai partijai „Reform UK“.
Vien šiais metais Lamanšą primityviais laiveliais perplaukė daugiau kaip 27 000 migrantų.
Pernai pralaimėjusios Konservatorių partijos lyderė Kemi Badenoch antradienį pareiškė, kad jei būtų valdžioje, „greitai“ sustabdytų plaukimus.
„Pirmiausia reikia sustabdyti žmones nuo vykimo čionai – jei jie žinos, kad bus išsiųsti į Ruandą, o ne pateks čia, tikėdamiesi gauti nemokamą viešbutį, pašalpas, tada jie ir neplauks“, – sakė ji.
Praėjusį mėnesį Londonas ir Paryžius pradėjo „pilotinę“ programą, pagal kurią į Prancūziją bus grąžinta dalis migrantų, atvykstančių į JK mažomis valtimis, o pirmieji sulaikymai įvyko praėjusią savaitę.
K. Starmeris šį susitarimą pavadino „novatorišku“ ir galinčiu sustabdyti rekordinį skaičių žmonių, kurie šiais metais leidosi į kelionę.
Nors K. Starmeris nenurodė, kiek žmonių gali būti grąžinta į Prancūziją, žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad iš pradžių tai gali būti apie 50 žmonių per savaitę.
„Reform UK“ lyderis Nigelas Farage‘as šį susitarimą pavadino „pažeminimu Brexito Britanijai“.
