Izraelio dienraštis įvardijo palestiniečių verslininką kaip galimą Gazos Ruožo gubernatorių

S. Hulileh veiktų globojamas Arabų Lygos ir yra laikomas priimtinu Izraeliui bei JAV. Taip siekiama pasirengti naujos Gazos Ruožo administracijos atėjimui.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu neseniai pareiškė, kad vienas iš karo užbaigimo principų yra taikiai Izraelio atžvilgiu nusiteikusios civilinės vyriausybės sukūrimas nedalyvaujant palestiniečių kovotojų organizacijai „Hamas“ ar Palestinos savivaldai (PA).
S. Hulileh gyvena Ramaloje ir yra gerai žinomas ekonomistas, politinis ir ekonominis PA lyderis, pranešė „Yedioth Ahronoth“.
Jis yra ėjęs kelerias aukštas pareigas ir laikomas artimu JAV bei palestiniečių kilmės milijardieriaus Basharo Masri, garsėjančio gerais ryšiais su JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija, patikėtiniu.
Palestiniečių radijo stočiai „Ajyal“ S. Hulileh sakė, kad yra pasirengęs prisiimti atsakomybę už Gazos Ruožą. Tačiau jis to nedarytų be PA sutikimo.
Atsižvelgiant į tai, kad Izraelis neigia bet kokį PA vaidmenį, dalyvaujančios šalys turės būti „kūrybingos“, kad rastų sprendimą, sakė jis.
Palestiniečių naujienų agentūra WAFA, cituodama PA prezidento biurą, pranešė, kad tik Palestinos valstybė, „atstovaujama vyriausybės arba sutartos administracinės institucijos“, galės ateityje administruoti Gazos Ruožą.
